The Wretched sinema tarihine geçti (Corona virüs etkisi)

03.06.2020 - 07:31
IFC'nin mayısta dijital platformlarda gösterime soktuğu The Wretched pandemi sırasında seçili arabalı sinemalarda gösterilmesinin ardından art arda 5 hafta ABD gişesinin zirvesinde yer almayı başardı.
Film böylece adını sinema tarihinin en yüksek gişe rakamlarına imza atan Titanic ve Avatar gibi filmlerin arasına yazdırdı.
Forbes, The Wretched'in, Altıncı His (The Sixth Sense) ve Black Panther ile birlikte 23 yıl içinde bu kadar uzun süre gişenin zirvesinde yer alan 5 filmden biri olduğunu duyurdu.
75 sinemada gösterilen film bugüne kadar 659 bin 760 dolar gişe rakamına ulaşmayı başardı. The Wretched bu haftada en çok izlenen film olursa, 1980'lerden bugüne art arda 6 hafta gişenin zirvesinde kalmayı başaran 15 filmden biri olma başarısı gösterecek. Bu başarıyı en son Avatar elde etmişti.
The Wretched'in konusu
Asi bir genç olan Ben, ebeveynlerinin ayrılmasının ardından yaz için babasının yanına yaşamaya gider. Burada Ben, disiplin kazanması için marinada çalışmaya gönderilir. Tatil kasabasındaki yaşamına alışmaya çalışan Ben’in hayatı, yandaki eve taşınan aile ile ilgili korkunç bir keşif yapması ile alt üst olur. Ailenin, ormandaki kötü bir ruhun etkisi altına girdiğinden şüphelenen Ben, yaşanan terörün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişir.