The Wretched sinema tarihine geçti (Corona virüs etkisi)

The Wretched'in konusu

Asi bir genç olan Ben, ebeveynlerinin ayrılmasının ardından yaz için babasının yanına yaşamaya gider. Burada Ben, disiplin kazanması için marinada çalışmaya gönderilir. Tatil kasabasındaki yaşamına alışmaya çalışan Ben’in hayatı, yandaki eve taşınan aile ile ilgili korkunç bir keşif yapması ile alt üst olur. Ailenin, ormandaki kötü bir ruhun etkisi altına girdiğinden şüphelenen Ben, yaşanan terörün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişir.