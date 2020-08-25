The Color Purple yeniden sinemaya uyarlanıyor

ntv.com.tr 25.08.2020 - 08:29 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 08:30
Steven Spielberg‘in 1985 yılında gösterime giren, 11 dalda Oscar’a aday gösterildiği halde hiç ödül kazanamayan The Color Purple (Mor Yıllar) filmi, Broadway’e müzikal olarak uyarlanmış ve büyük başarı elde etmişti.
Warner Bros. bu Broadway müzikalini sinemaya taşımaya hazırlanıyor. The Color Purple filmini, Beyonce’nin Disney+ kanalı için hazırladığı görsel albüm Black Is King’i çeken Blitz Bazawule yönetecek.
Filmde ayrıca Dear Evan Hansen rolüyle aynı ödülleri alan Ben Platt’in de rol alma şansı olduğu düşünülüyor.