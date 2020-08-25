The Color Purple yeniden sinemaya uyarlanıyor

Steven Spielberg‘in 1985 yılında gösterime giren, 11 dalda Oscar’a aday gösterildiği halde hiç ödül kazanamayan The Color Purple (Mor Yıllar) filmi, Broadway’e müzikal olarak uyarlanmış ve büyük başarı elde etmişti.

Warner Bros. bu Broadway müzikalini sinemaya taşımaya hazırlanıyor. The Color Purple filmini, Beyonce’nin Disney+ kanalı için hazırladığı görsel albüm Black Is King’i çeken Blitz Bazawule yönetecek.

Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders ve Quincy Jones’un yapımcılığını üstleneceği filmin kadrosu henüz belirlenmese de Cynthia Erivo’nun Celie karakteriyle başrolde yer alması bekleniyor.

Erivo, müzikalde de aynı rolü üstlenerek kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirmişti.

Müzikaldeki rolüyle Tony, Emmy ve Grammy ödüllerinin hepsini kucaklayan Erivo’nun, sinemada da aynı karaktere hayat verirse ve Oscar’ı alırsa sinema tarihine geçeceği düşünülüyor. Erivo, Harriet filmindeki rolüyle bu yıl iki Oscar adaylığı almıştı.