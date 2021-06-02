Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor

Manisa’da yaklaşık 500 yıl darüşşifa olarak kullanılan Hafsa Sultan Şifahanesi 8 yıldır Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor. Türkiye’deki 10 tıp tarihi müzesinden biri olan ve geçmişinde şifahane olarak kullanılan 3 yapıdan biri olan müzede geçmişten günümüze tıp tarihine yolculuk yapılıyor.

02.06.2021 - 17:25

Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 1
Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522 tarihinde yapımına başlatılan Sultan Camii ve Külliyesine 1539 tarihinde eklenen Darüşşifa yüzlerce yıl hastalara şifa dağıttıktan sonra günümüzde Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmaya devam ediliyor.
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde 2013 yılından beri hizmet veren ve ücretsiz gezilen Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Osmanlı döneminden günümüze tıp tarihinde yaşanan gelişmeleri ve tedavi yöntemlerini gözler önüne seriyor. Zamanında göz ameliyatları, dağlama gibi hizmetlerin de verildiği şifahane son 200 yılında akıl hastalarını tedavi amaçlı olarak kullanılmış. Akıl hastalarının el işleri, müzikli ve su sesiyle tedavisinin yapıldığı şifahanede bugün gelen ziyaretçiler de müzik eşliğinde karşılanıyor.
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 3
Müzede şevketi bostan bitkisinden elde edilen ve cumhuriyet tarihinin ilk patentli ilaçlarından biri olan Lityazol Cemil ilacının mucidi Dr. Cemil Şener için ve şifa kaynağı Mesir Macununun yapılışının tasvir edildiği odalar da ziyaretçilerini bekliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrenciler de müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere rehberlik yaparak hem müzenin hem de Manisa’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor.
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 4

Müze içinde yer alan Dr. Cemil Şener odası hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi olan ve müzede rehberlik yapan Bayram Sarı, “Cemil Şener ünlü bir hekimdir. Rodos’ta doğmuş, İstanbul’da tıp eğitimini almıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında askeri tabip olarak görev almıştır. Manisa’da görev aldığı sürede halkın şevketi bostan olarak bilinen otu çok tükettiğini görür ve bunun üzerine araştırmalar yaparak bu ottan Lityazol Cemil adında bir ilaç elde eder ve bu ilacın patentini alır. Bu da Cumhuriyet tarihimizin ilk patentli ilacını bulmuş olur. Bu ilaç böbrek taşı düşürmeye ve mesanedeki kum birikimini önleyen bir ilaçtır. 1990’lı yıllara kadar kullanımda kalmıştır. İlacın neden piyasadan çekildiğinin sebebi bilinmemekle birlikte ilacın formülünün kaybolduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

İşte diğer kareler...

Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 5
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 6
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 7
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor - 8

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