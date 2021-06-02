Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor

Müze içinde yer alan Dr. Cemil Şener odası hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi olan ve müzede rehberlik yapan Bayram Sarı, “Cemil Şener ünlü bir hekimdir. Rodos’ta doğmuş, İstanbul’da tıp eğitimini almıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında askeri tabip olarak görev almıştır. Manisa’da görev aldığı sürede halkın şevketi bostan olarak bilinen otu çok tükettiğini görür ve bunun üzerine araştırmalar yaparak bu ottan Lityazol Cemil adında bir ilaç elde eder ve bu ilacın patentini alır. Bu da Cumhuriyet tarihimizin ilk patentli ilacını bulmuş olur. Bu ilaç böbrek taşı düşürmeye ve mesanedeki kum birikimini önleyen bir ilaçtır. 1990’lı yıllara kadar kullanımda kalmıştır. İlacın neden piyasadan çekildiğinin sebebi bilinmemekle birlikte ilacın formülünün kaybolduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

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