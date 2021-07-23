Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, kalp krizi geçirip hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA - DHA 23.07.2021 - 16:57

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 1
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, yaklaşık bir ay önce İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 2
Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 3
Yıldız için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ailesi, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 4
Törende, baba Oktay Yıldız taziyeleri kabul etti.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 5
Bazı yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 6
Yıldız'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla cenaze aracına alındı.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 7
Yıldız’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 8
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - 9

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