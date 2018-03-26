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TiyatrOda Şenliği 7. kez sanatseverle buluştu

Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun 7.sini düzenlediği Sarıyer TiyatrOda Şenliği, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüş korteji ile başladı.

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    Birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak olan 7. TiyatrOda Şenliği, oyunu, 8 çocuk oyununun oynanacağı festival 300 den fazla sanatçıya, tiyatro üstatlarına ve 20.000 sanatsevere ev sahipliği yapacak.
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    6 Mayıs’a kadar devam edecek şenliğe Ataol Behramoğlu, Dilek Türker, Zeliha Berksoy, Meltem Cumbul, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Levent Üzümcü, Abdullah Şahin, İştar Gökseven, Faruk Barman, Fatih Mühürdar’ın da aralarında olduğu birçok sanatçı katılacak.
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    ŞENLİK PROGRAMI

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    27 Mart Salı

    20:00 Dilek Türker Tiyatro Ayna – İstanbul’un Gözleri Mahmur

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    30 Mart Cuma

    20:00 Pa Prodüksiyon – Kırık Bebek ve Diva

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi
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    31 Mart Cumartesi

    13:00 Uygur Çocuk Tiyatrosu – Burnunu Kaybeden Palyaço

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

    20:00 Tiyatro Ak’la Kara – Üç Dahi

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

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    4 Nisan Çarşamba

    20:00 Mask-Kara Tiyatrosu – Kadın Ölüleri

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi

     

    6 Nisan Cuma

    13:00 Cici Tiyatro – Noktalama İşaretlerinin Serüveni

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    20:00 Sarıyer Belediye Tiyatrosu – Kafkas Tebeşir Dairesi

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    7 Nisan Cumartesi

    13:00 Fabrika Sanat – Karlar Kraliçesi

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    20:00 Perdeci Oyuncuları – Adalet, Sizsiniz

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
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    8 Nisan Pazar

    18:00 Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu – Yedi Kocalı Hürmüz

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    10 Nisan Salı

    20:00 Tiyatro Öteki Hayatlar – Üç Kişilik Düet 

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi

     

    11 Nisan Çarşamba

    20:00 Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Tiyatrosu - Hırsız

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi

     

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    17 Nisan Salı

    20:00 Ekip Tiyatrosu – Dünyanın En Güzel Arabistan’ı

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi

     

    19 Nisan Perşembe

    20:00 Frankfurt Türk Tiyatrosu – Üstü Kalsın

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    20 Nisan Cuma 

    13:00 Masal Gerçek Tiyatrosu – Pıtırcıklar

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    20:00 Tiyatro 3023 – Şifa Niyetine

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

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    21 Nisan Cumartesi

    13:00 Dream Team Academy Theatre – Rumi ve Yaşlı Aslan

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    20:00 Ankara Sanat Tiyatrosu – Bir Bavula Ne Sığar Ki ?

    Yer: Boğazıçı Kültür Sanat Merkezı

     

    22 Nisan Pazar

    13:00 Bakırköy Belediye Tiyatrosu – Otobüs Durağında Üç Bencil

    Yer: Boğazıçı Kültür Sanat Merkezı

     

    18:00 Bakırköy Belediye Tiyatrosu – Gülünç Karanlık

    Yer: Boğazıçı Kültür Sanat Merkezı

     

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    25 Nisan Çarşamba 

    20:00 KAST – Serbest Düşüş

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi

     

    27 Nisan Cuma

    13:00 Tiyatro Gülgeç – Bir Turunç Masalı 

    Yer: Rauf Denktaş Kültür Merkezi

     

    20:00 Tiyatro Yan Etki – Çıkmaz Sokak Çocukları

    Yer: Rauf Denktaş Kültür Merkezi
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    28 Nisan Cumartesi

    13:00 Sarıyer Sanat Tiyatrosu – Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    20:00 Yolcu Tiyatro – Joko’nun Doğum Günü 

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    29 Nisan Pazar

    18:00 Zihinsel Engelliler Tiyatrosu – Eyvah Telefonumu Açtı 

    Yer: Nejat Uygur Sahnesi

     

    3 Mayıs Perşembe

    20:00 Adana Şehir Tiyatrosu-Boyacı

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

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    4 Mayıs Cuma

    20:00 Antalya Şehir Tiyatrosu - Huysuz

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    5 Mayıs Cumartesi

    20:00 Altıdan Sonra Tiyatro – Filifu’nun İntikamı

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

     

    6 Mayıs Pazar

    18:00 Dostlar Tiyatrosu - Göçmenler

    Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

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