TiyatrOda Şenliği 7. kez sanatseverle buluştu
Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun 7.sini düzenlediği Sarıyer TiyatrOda Şenliği, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüş korteji ile başladı.
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1Birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak olan 7. TiyatrOda Şenliği, oyunu, 8 çocuk oyununun oynanacağı festival 300 den fazla sanatçıya, tiyatro üstatlarına ve 20.000 sanatsevere ev sahipliği yapacak.
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26 Mayıs’a kadar devam edecek şenliğe Ataol Behramoğlu, Dilek Türker, Zeliha Berksoy, Meltem Cumbul, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Levent Üzümcü, Abdullah Şahin, İştar Gökseven, Faruk Barman, Fatih Mühürdar’ın da aralarında olduğu birçok sanatçı katılacak.
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ŞENLİK PROGRAMI
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27 Mart Salı
20:00 Dilek Türker Tiyatro Ayna – İstanbul’un Gözleri Mahmur
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
30 Mart Cuma
20:00 Pa Prodüksiyon – Kırık Bebek ve DivaYer: Nejat Uygur Sahnesi
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31 Mart Cumartesi
13:00 Uygur Çocuk Tiyatrosu – Burnunu Kaybeden Palyaço
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20:00 Tiyatro Ak’la Kara – Üç Dahi
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
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4 Nisan Çarşamba
20:00 Mask-Kara Tiyatrosu – Kadın Ölüleri
Yer: Nejat Uygur Sahnesi
6 Nisan Cuma
13:00 Cici Tiyatro – Noktalama İşaretlerinin Serüveni
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20:00 Sarıyer Belediye Tiyatrosu – Kafkas Tebeşir Dairesi
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
7 Nisan Cumartesi
13:00 Fabrika Sanat – Karlar Kraliçesi
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20:00 Perdeci Oyuncuları – Adalet, SizsinizYer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
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8 Nisan Pazar
18:00 Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu – Yedi Kocalı Hürmüz
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
10 Nisan Salı
20:00 Tiyatro Öteki Hayatlar – Üç Kişilik Düet
Yer: Nejat Uygur Sahnesi
11 Nisan Çarşamba
20:00 Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Tiyatrosu - Hırsız
Yer: Nejat Uygur Sahnesi
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17 Nisan Salı
20:00 Ekip Tiyatrosu – Dünyanın En Güzel Arabistan’ı
Yer: Nejat Uygur Sahnesi
19 Nisan Perşembe
20:00 Frankfurt Türk Tiyatrosu – Üstü Kalsın
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20 Nisan Cuma
13:00 Masal Gerçek Tiyatrosu – Pıtırcıklar
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20:00 Tiyatro 3023 – Şifa Niyetine
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
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21 Nisan Cumartesi
13:00 Dream Team Academy Theatre – Rumi ve Yaşlı Aslan
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20:00 Ankara Sanat Tiyatrosu – Bir Bavula Ne Sığar Ki ?
Yer: Boğazıçı Kültür Sanat Merkezı
22 Nisan Pazar
13:00 Bakırköy Belediye Tiyatrosu – Otobüs Durağında Üç Bencil
Yer: Boğazıçı Kültür Sanat Merkezı
18:00 Bakırköy Belediye Tiyatrosu – Gülünç Karanlık
Yer: Boğazıçı Kültür Sanat Merkezı
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25 Nisan Çarşamba
20:00 KAST – Serbest Düşüş
Yer: Nejat Uygur Sahnesi
27 Nisan Cuma
13:00 Tiyatro Gülgeç – Bir Turunç Masalı
Yer: Rauf Denktaş Kültür Merkezi
20:00 Tiyatro Yan Etki – Çıkmaz Sokak ÇocuklarıYer: Rauf Denktaş Kültür Merkezi
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28 Nisan Cumartesi
13:00 Sarıyer Sanat Tiyatrosu – Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
20:00 Yolcu Tiyatro – Joko’nun Doğum Günü
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
29 Nisan Pazar
18:00 Zihinsel Engelliler Tiyatrosu – Eyvah Telefonumu Açtı
Yer: Nejat Uygur Sahnesi
3 Mayıs Perşembe
20:00 Adana Şehir Tiyatrosu-Boyacı
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
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4 Mayıs Cuma
20:00 Antalya Şehir Tiyatrosu - Huysuz
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
5 Mayıs Cumartesi
20:00 Altıdan Sonra Tiyatro – Filifu’nun İntikamı
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi
6 Mayıs Pazar
18:00 Dostlar Tiyatrosu - Göçmenler
Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi