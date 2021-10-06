Tom Cruise yeni Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) filmi için pilotluk dersi almaya başladı

Tom Cruise, yeni Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) filmi için II. Dünya Savaşı askerinden uçuş dersleri almaya başladı.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, 59 yaşındaki Amerikalı aktörün Görevimiz Tehlike 8 (Mission: Impossible 8) filmi için, 1943 Boeing Stearman Model 75 uçak pilotluğu öğrenmeye başladığını söyledi. Kaynak, “Bu, normalde büyük yetenek gerektiren bir görev ama Tom Cruise filmde hiçbir zor sahneyi kesmek ya da dublör kullanmak istemiyor” diye konuştu.