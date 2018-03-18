Tom Hanks: Hayatımın en iyi eğitmenleri kadındı
Hollywood’un usta oyuncusu Tom Hanks, sinema sektöründe değişim başladığını ve kadınların daha büyük sorumluluklar aldıklarını söyleyerek, “Hayatımdaki en iyi eğitmenler kadındı” dedi.
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Son olarak ‘The Post’ filmiyle seyirci karşısına çıkan Hollywood’un ünlü oyuncusu Tom Hanks, rol arkadaşı Meryl Streep’e övgüler düzdü. Hanks, şunları söyledi:
“Meryl ile karşılıklı 5 sahnemiz vardı. Sanırım 4 tanesi filmde kullanıldı. Uzun diyaloglu sahnelerdi. Meryl de herkes gibi sette oyuncu kadrosunun normal bir üyesi gibi davranıyordu. Ama herkes çok iyi biliyordu hiç kimseyle aynı olmadığını... Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesi ile karşılıklı oynadıklarını.”
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“Çekimlere başlamadan iki üç gün öncesine kadar film yapmaya başlayacağımı hissetmiyorum bile. Ne zaman sete gidiyorum, birebir işle yüzleşiyorum, o zaman havaya giriyorum” diyen oyuncu, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, “Efsane oyuncular, kahramanlar, yıldızlar da senaryodaki cümlelerini en iyi şekilde söylemek istiyorlar. Bir sahne için milyonlarca farklı yolu deniyorlar, şaşırıyorlar, yeniden başlıyorlar, duruyorlar, korktukları an oluyor, kendilerine çok güvendikleri an oluyor... Onların da aynı şeyleri yaşadıklarına şahit olunca zaten rahatlıyorsun” dedi.
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Kadın yönetmen ya da yapımcıyla çalışmanın erkeklerle çalışmaktan farklı olmadığını söyleyen Hanks, “Sadece kadın yapımcılar genelde kötü yemeğe dayanamıyor. Mesela benim hayatımdaki en iyi eğitmenler kadındı. Şahsen hiçbir zaman bir cinsiyetin diğerinden daha üstün olduğunu düşünmedim. Kadın patronlarım da oldu, kendi yapımcılığını yaptığım projelerde kadınlara önemli sorumluluklar verdiğim de” şeklinde konuştu.
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“Erkeklerle kadınlara oranla daha çok çalıştım. Çünkü kadınlar bizim sektörde güçlü pozisyonlarda daha azlar. Karar mekanizmalarında erkek egemenliği var” diyen Hanks, “Şimdi değişim başladı. Birçok kadın daha büyük sorumluluk almaya başlayacak ama benim fikrim muhtemelen hiçbir zaman tam eşitlik olmayacak. Neden? Çünkü dünyanın var olan haksız doğasından dolayı. Ama kadınlar eşit derecede olmasa da daha fazla önemli pozisyonda yer alacaklar” dedi.
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Hanks ayrıca, bugüne kadar seyrettiği filmler arasında en çok ‘The Godfather 2’ filminde Robert Duvall’ın canlandırdığı Tom Hagen karakterini beğendiğini de belirtti.