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Top Gun efsanesi geri dönüyor

80'li yılların efsane filmlerinden biri olan ve Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Top Gun'ın devam filminin çekimleri başladı.

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    1986 tarihli, başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştıkları Top Gun'ın devam halkası olan Top Gun: Maverick'in çekimlerinin başladığı.
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    Başrol oyuncusu Tom Cruise twitter hesabından #Day1 etiketiyle birlikte bir fotoğrafla duyurdu.
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    12 TEMMUZ 2019'DA VİZYONA GİRECEK

    12 TEMMUZ 2019'DA VİZYONA GİRECEK
    Paramount Pictures efsanevi filmin vizyon tarihini daha önce 12 Temmuz 2019 olarak duyurmuştu.
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    Tom Cruise, ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak.
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    Filmin yönetmen koltuğunda ise daha önce Tom Cruise ile Oblivion filminde de birlikte çalışmış olan Joseph Kosinski bulunuyor.
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    Tony Scott'ın yönetmenliğini yaptığı ilk film dünya çapında 356 milyon dolar hasılat elde etmişti.
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