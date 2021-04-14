Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nin kapasitesi üç katına çıkıyor

Topkapı Sarayı'nın üzerine farklı dönemlerde mimari eklemeler yapıldığı için ayrı yüzyıllara ait eklentiler de bulunduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti: "Eklentilerin tasnifi, korunabilmesi, günümüze ulaşan örneklerin muhafaza edilebilmesi, konservasyonlarının yapılabilmesi restorasyonun ana çerçevesini oluşturuyor. Bunun dışında her restorasyonda olduğu gibi statik problem yaşayan yerler, özgünlüğünü kaybetmiş objelerle ilgili de gerekli sağlamlaştırma ve güçlendirmeler yapılmış durumda. Bahsettiğimiz mekanlar 16-17-18. yüzyıl mekanları. Her türlü teknolojiyi kullanmanız mümkün değil ancak modern müzeciliğin bize imkan verdiği bütün olanakları bir arada kullanarak, gerek canlandırmalar, gerek teknolojik betimlemeler, gerek klasik eser sergilemelerle oldukça nitelikli bir müze ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde müzeyi tamamlamayı düşünüyoruz."