Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor

Alanda, Kültür Bakanlığının izniyle Arkeolojik sondaj çalışmaları Müze Başkanlığı'nda ve KTÜ Öğretim Üyesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz’un bilimsel danışmanlığında yapılmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu burada çıkan mimari kalıntılar, Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor, Kültür Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kuruluna gönderilecek. Kazı alanı ve projenin akıbeti Bakanlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde belli olacak.

Buna göre alanda Müze Başkanlığı tarafından kurtarma kazısı veya üniversite için planlı arkeolojik kazı yapılabileceği belirtilirken, uygun olacak olan İçkale başta olmak üzere tüm sur içi ve onun koruma alanlarında planlı ve geniş kapsamlı arkeolojik kazıların yapılarak buluntuların turizme kazandırılması planlanıyor.