'Trabzon’un Göbeklitepe'sinde turizm hedefi: Hadrianus

Aktaş, Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan Göbeklitepe’nin ününün Türkiye sınırlarını aşarak dünya tarihi için çok önemli bir tarih eser olduğuna dikkat çekerek, “Üniversiteden hocaların yaptığı çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir. Burası da üçüncü dönem Roma dönemine ait Hadrianus Limanı kalıntılarının bulunduğu bir nokta. Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor. Burası öyle olmayacak inşallah. Zaten Belediye bu alanın koruyacağıyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Biz hem peyzaj mimarlar odası olarak hem de diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte hareket ederek bu çalışmanın devamını takipte olacağımızı bizden bir destek istenirse her zaman arkasında bulunacağımızı belirtiyoruz. Biz burayı Trabzon’un Göbeklitepe'si olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Göbeklitepe Türkiye sınırlarını aşmış dünya için önemli bir nokta. Tarihin başladığı nokta olarak nitelendiriliyor. Bizim şehrimizde de bu tür alanlar o kadar çok fazla ki değerini bilmeliyiz artık koruma içgüdüsüyle yapıp turizme, kent kültürüne bunu kazandırmalıyız. Çünkü bu tür alanlar yaşadığımız şehrin kimliğini yansıtıyor. Yani geçmişteki kimliğini yansıtıyor. Biz üzerini kapatarak aslında şehrin kimliğini kapatıyoruz. Artık bunları koruyarak kentin kimliğini daha çok ortaya çıkartacağız. Bu anlamda çok ciddi önemli bir nokta. Biz de burayı bütün alanı değerlendirerek yapılacak kazılar sonucunda turizme açarak kente daha çok turist çekilmesini istiyoruz. Bu kazıya tam destek veriyor, tüm bölge yöneticilerini göreve çağırıyor kazı alanının genişletilmesi konusunda çalışanlara destek verilmesini talep ediyor ve üzerinin kapatılmaması konusunda kazının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

İşte kazı çalışmalarından diğer kareler...