Son olarak Al Pacino ve Joe Pesci'yle başrolleri paylaştığı Martin Scorsese’nin The Irishman filmiyle seyirci karşısına çıkan sinema tarihinin en önemli aktörlerinden Robert De Niro ABD Başkanı Donald Trump 'a karşı olan muhalif tavrına devam ediyor. The Late Show with Stephen Colbert'a konuk olan usta oyuncu corona virüs süreciyle ilgili konuştu ve olası bir filmde oynamak istediği rolü açıkladı.