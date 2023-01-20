Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Aceleye gelmiş pozlar, garip bakışlar, düşünülmeden seçilmiş albüm isimleri, kötü makyaj, kötü tasarım ya da yanlış imaj seçimi...
Bekir Güneş, Aşkımızın Bedeli
Tüm bunlar tuhaf bir albüm kapağına sebep olabilir. Hatta bazen tüm bu ilginçlikler bir kapakta da toplanabilir.
Sait Ergenç, Kül tablasıyım
Tek Bıyık İzzet ve Arkadaşları
Hakkı Bulut, Son Mektup
Karakediler
Yaşar Özel, Bak Yeşil Yeşil Bir Dünya Yarattım
Sevgi Aksoy, Manitamı Beklerim
Arılar
Yılmaz Morgül, YLMZMRGL
Muzaffer Demircioğlu, İnekli Şiir
Ümit Besen: Takarak aşk kanadını yakında geleceğim
Bak yeşil bir dünya yarattım, bir de elektrik direkleri olmasa... Bu albümü dinleyip kendini bulutların üstünde hissetmemek mümkün mü?
Fatih Ürek, Yaktı Yaktı
Diyarbakırlı Apo, Tutamadım Kaçırdım
Ali Avaz, Alamanya Mahkumu
Tek kişilik dev kadro: Kurtuluş
Ümit Besen, Kadere Şikayetim Var
Güneşin önündeki kuşlar martı mı yoksa İkarus mu?
Ersen ve Dadaşlar - Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeği Niğde'ye. Bir de eşek direnmese...
Leyla Ertaş seçilen türkülerden pek memnun değil...
Neşecik'i tanıdınız mı? O artık Zara...
Bu ne yaman çelişki.
Küçük Hasan'ın en büyük rakibi: Küçük Hasan 2
Karizmasına aldanmayın, sadece 11 yaşında...
Tüm erkeklerin hayalini kurduğu piyano.
'Küçük Tatlıses, Küçük Emrah', bu albüm adı bugün bile kavga çıkartır...
Ders alınması gereken bir tasarım. Albüm ismi, sanatçı ismi ve kapak uyumu muhteşem.
Bu derece ilginç bir çift gerçekten boşanmamalı.
Enstrümanına bu kadar sıkı sıkıya bağlı başka bir müzisyen var mı?
İki isimli bir albüm daha: Sence ben seksi miyim? / Dans edeceğim
Indiana Jones'u bile kıskandıracak bir kare.
Aydın 1995
Yanılmıyorsunuz, bu da bir albüm kapağı.
Lepiska saçlar...
Hem sempatik hem yakışıklı.
Fatma Girik'i hiç böyle gördünüz mü?
Fondaki romantik ortamı tamamlayan bir albüm ismi: Beter Ol Sürünesice
Papyonlu THM solisti.