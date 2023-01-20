Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Türk müzik tarihine damga vuran, sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkan albüm kapaklarını sizler için derledik...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 1

Aceleye gelmiş pozlar, garip bakışlar, düşünülmeden seçilmiş albüm isimleri, kötü makyaj, kötü tasarım ya da yanlış imaj seçimi...

Bekir Güneş, Aşkımızın Bedeli

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 2

Tüm bunlar tuhaf bir albüm kapağına sebep olabilir. Hatta bazen tüm bu ilginçlikler bir kapakta da toplanabilir.

Sait Ergenç, Kül tablasıyım

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 3

Tek Bıyık İzzet ve Arkadaşları

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 4

Hakkı Bulut, Son Mektup

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 5

Karakediler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 6

Yaşar Özel, Bak Yeşil Yeşil Bir Dünya Yarattım

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 7

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Sevgi Aksoy, Manitamı Beklerim

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 8

Arılar

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 9

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Yılmaz Morgül, YLMZMRGL

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 10

Muzaffer Demircioğlu, İnekli Şiir

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 11

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Ümit Besen: Takarak aşk kanadını yakında geleceğim

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 12

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 13

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Bak yeşil bir dünya yarattım, bir de elektrik direkleri olmasa... Bu albümü dinleyip kendini bulutların üstünde hissetmemek mümkün mü?

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 14

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 15

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Fatih Ürek, Yaktı Yaktı

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 16

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Diyarbakırlı Apo, Tutamadım Kaçırdım

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 17

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Ali Avaz, Alamanya Mahkumu

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 18

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tek kişilik dev kadro: Kurtuluş

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 19

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Ümit Besen, Kadere Şikayetim Var

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 20

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Güneşin önündeki kuşlar martı mı yoksa İkarus mu?

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 21

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Ersen ve Dadaşlar - Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeği Niğde'ye. Bir de eşek direnmese...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 22

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 23

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Leyla Ertaş seçilen türkülerden pek memnun değil...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 24

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Neşecik'i tanıdınız mı? O artık Zara...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 25

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 26

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 27

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 28

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Bu ne yaman çelişki.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 29

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Küçük Hasan'ın en büyük rakibi: Küçük Hasan 2

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 30

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 31

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 32

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 33

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Karizmasına aldanmayın, sadece 11 yaşında...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 34

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tüm erkeklerin hayalini kurduğu piyano.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 35

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 36

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 37

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 38

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

'Küçük Tatlıses, Küçük Emrah', bu albüm adı bugün bile kavga çıkartır...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 39

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Ders alınması gereken bir tasarım. Albüm ismi, sanatçı ismi ve kapak uyumu muhteşem.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 40

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 41

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Bu derece ilginç bir çift gerçekten boşanmamalı.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 42

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Enstrümanına bu kadar sıkı sıkıya bağlı başka bir müzisyen var mı?

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 43

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

İki isimli bir albüm daha: Sence ben seksi miyim? / Dans edeceğim

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 44

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Indiana Jones'u bile kıskandıracak bir kare.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 45

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 46

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Aydın 1995

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 47

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 48

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 49

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Yanılmıyorsunuz, bu da bir albüm kapağı.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 50

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Lepiska saçlar...

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 51

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 52

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 53

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Hem sempatik hem yakışıklı.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 54

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 55

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Fatma Girik'i hiç böyle gördünüz mü?

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 56

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Fondaki romantik ortamı tamamlayan bir albüm ismi: Beter Ol Sürünesice

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 57

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Papyonlu THM solisti.

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 58

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 59

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 60

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 61

Tuhaf kapaklı Türkçe albümler - 62

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