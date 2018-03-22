Türk filmleri ABD'de görücüye çıkıyor

1 Kuzey Amerika'nın en önemli sinema etkinliklerinden olan 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali, 22 Mart-21 Nisan tarihlerinde Amerikalı sanatseverleri bir araya getirecek.

2 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) film programı 22 Mart’ta Tayfun Pirselimoğlu’nun Yol Kenarı filmi ile başlayıp 8 Nisan’da Sıtkı Can Ulkay’ın yönettiği Ayla filmi ile sona erecek.

3 ABD'deki en eski Türk film festivallerinden birisi olan BTFMF, film gösterimlerinin ardından konserlerle 21 Nisan’a kadar devam edecek.

4 Bu yıl 17’nci yaşını kutlayan ve Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın kültür ve sanat ağırlıklı medyasında da yer verilen festival, kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturacak.

5 Programda yer alan birçok filmin Kuzey Amerika veya Amerika ilk gösterimleri festival kapsamında gerçekleştirilecek. Festival, perşembe günü Tayfun Pirselimoğlu’nun Yol Kenarı filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterimi ile başlayacak. Ardından müzede açılış resepsiyonu verilecek.

6 Festival programı, Fikret Reyhan'n Sarı Sıcak, Ercan Kesal’ın Fındıktan Sonra, Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı, Reha Erdem'in Koca Dünya, Andaç Haznedaroğlu'nun Misafir, Sıtkı Can Ulkay’ın Ayla, Özgür Sevimli'nin Murtaza, Sercan Sezgin'in Nublu, Yılmaz Erdoğan’ın Ekşi Elmalar, Ahmet Boyacıoğlu'nun Paranın Kokusu, Fatih Akın’ın Paramparça, Selçuk Aydemir’in Ailecek Şaşkınız ve Derviş Zaim'in Rüya adlı filmlerinden oluşuyor.

7 Bu yıl 12. kez verilen "Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü"nün bu yılki sahibinin aktör, yazar, senarist ve yönetmen Ercan Kesal olduğu açıklandı. Ercan Kesal’a ödülü, 22 Mart’da Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde “Yol Kenarı” filminin Kuzey Amerika ilk gösteriminden sonra düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.