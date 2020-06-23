Türk filmleri Cannes Film Festivali'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak Cannes Online ismiyle düzenlenen Cannes Film Festivali, 53 filmlik özel seçki ve market bölümüyle başladı. 22-26 Haziran'da 60 ülkeden 8 bin 500 sinema profesyoneli ile 250 satış temsilcisini buluşturacak festivalde bu yıl film yarışması yapılmayacak. Belirlenen 53 filmlik seçki, sonbaharda Venedik ve San Sebastian gibi önemli festivallerde Cannes 2020 etiketiyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.