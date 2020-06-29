Türk fotoğrafçının çalışması, En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları arasında

Almanya'da yaşayan ve ailesiyle gittiği tatilde fotoğrafı çektiğini söyleyen Ergün, “Fotoğrafı yaklaşık 2400 metre yükseklikte çektim. Şehirden uzak olmam nedeniyle gökyüzünü çıplak gözle bile çok net görebiliyordum. Manzarayı biraz izledikten sonra bu anı ölümsüzleştirmek istedim. 6 yıl önce hobi olarak başladığım astrofotoğrafçılıkta bu noktalara geleceğimi tahmin edemezdim. Böyle büyük ve tanınmış isimlerin arasında bulunmak ve bir parçası olmak benim için onur" dedi.





