Türk pop müziğinin öncü ismi: Erol Büyükburç

Usta sanatçı, kendi adına kurduğu ilk orkestrası Erol Büyükburç Vokal Grubu ile çeşitli müzik türlerinin Türkiye’deki öncü uygulayıcısı oldu.

'Little Lucy' adlı bestesini 1961'de plak yapan sanatçı, ardından 'Kiss Me', 'Lover's Wish' ve 'Memories' adlı bestelere imza attı.