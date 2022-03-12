Türk pop müziğinin öncü ismi: Erol Büyükburç

O dönem annesinin keman ve ud, ablasının piyano çaldığını söyleyen Büyükburç, "Evde fasıl kurulur, hepsi birer radyo icracısı gibi öyle güzel icra ederlerdi ki şarkıları. Ben de onları dinler, feyz alırdım. Dedem ve babamın getirdiği taş plaklardan Tino Rossi, Caruso, Mozart, Hafız Burhan, Münir Nurettin plaklarını dinlerdik" demişti.