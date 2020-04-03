Türk popunun romantiği Kayahan'ın vefatının 5. yılı

Tam adı Kayahan Açar olan sanatçı, Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu. Müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüyen Açar, ilk ve ortaokul eğitimini Kars'ta Fevzi Çakmak Okulu'nda aldı.

Babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaşan ve gençlik yıllarını Ankara'da geçiren sanatçı, ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İlk çocukları Beste, 1974'te dünyaya gelen çift, 1991'de ayrıldı.

Kayahan, vatani görevini İzmir'de tamamladıktan sonra profesyonel müzik çalışmalarına İstanbul'da başladı.