Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'a veda

Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan ise "Gidenlerin arkasından söyleyecek söz bulamıyor insan. Hepimiz burada misafiriz. Her gün bir dostumuzu yitirerek, daha da eksiliyoruz. Bu arada çok değerli hocamız sayın Alaeddin Yavaşça'yı da kaybettik. O da çocukluğumuzu aldı. Faruk Tınaz, gençliğimizi en güzel şekilde yaşadığımız anılarımızı eksik bırakarak gitti. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.