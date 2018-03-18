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Türk sinemasında Çanakkale Savaşı konulu filmler

Çanakkale Destanı, Türk sinemasında pek çok filme konu oldu. İşte, gerek belgesel gerekse de kurgusal yapımlar olarak Türk sinemasına kazandırılmış Çanakkale Savaşı konulu filmler...

  • 1

    Çanakkale Savaşı Gerçeği ve Gelibolu

    Tolga Örnek’in 2005 yılında çektiği belgesel, zaferin ardından yaşananları yaşayanların ağzından aktarıyor.

  • 2

    Çanakkale Çocukları 

    Sinan Çetin imzalı film, iki farklı cephede savaşan iki askerin ve bir annenin zamana karşı verdiği ölüm kalım savaşını, bu savaşın en karanlık anlarında duygusal ve yürek sızlatan öykülerini aktarıyor.

  • 3

    Son Mektup 

    Özhan Eren’in yönettiği film, savaş günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun duygusal hikayesini anlatıyor.

  • 4

    Çanakkale 1915 

    Yeşim Sezgin’in yönettiği 2012 yapımı filmde Şevket Çoruh, Barış Çakmak ve İlker Kızmaz başrollerde. Film, Çanakkale Savaşı’nı, Mustafa Kemal’in komutası altındaki 19. Tümen’in askerleri ekseninde anlatıyor.

  • 5

    Çanakkale Yolun Sonu 

    Kemal Uzun ve Serdar Akar’ın birlikte yönettiği film, Hilal-i Ahmer cemiyetine mensup Muhsin ve Hasan kardeşlerin hikayesi etrafında savaşı anlatıyor.

  • 6

    Çanakkale: Son Kale 

    Ahmet Okur’un belgeselinde, Çanakkale Savaşı, uzun bir araştırma ve uzmanların katılımlarıyla, kronolojik sırayla anlatılıyor.

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