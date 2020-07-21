Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri

Dünyada en çok başrolde rol alan kadın oyuncu unvanına sahip Türkan Şoray 75 yaşında! İşte ustanın kariyeri ve unutulmaz filmleri...

Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 1

1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle Köyde Bir Kız Sevdim ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan; yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Son olarak ‘Uzaklarda Arama’ isimli film ile Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye’deki film festivallerinden‘En İyi Kadın Oyuncu dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de aynı ödüle layık görülmüştü.

Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 2
Çalıkuşu /1966
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 3
Buruk Acı 1969
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 4
Kara Gözlüm /1970
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 5
Komşunun Tavuğu /1965
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 6
Güzeller Resmi Geçidi /1960
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 7
Acı Hayat /1962
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 8
Selvi Boylum Al Yazmalım /1977
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 9
Ateşli Çingene /1969
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 10
Kadın Değil Baş Belası /1968
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 11
Zulüm / 1972
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 12
Vesikalı Yarim /1968
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 13
Gönderilmemiş Mektuplar /  2003
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 14
Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu /1990
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 15
Aşk Mabudesi /1969
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 16
Güllü / 1971
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 17
Nihavend Mucize / 1997
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 18
Hayallerim, Aşkım ve Sen /1987
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 19
Dönüş (1972)
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 20
Sultan / 1978
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 21
Gramafon Avrat / 1987
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 22
Devlerin Aşkı /1976
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 23
Deprem (1976)
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 24
Sultan /1978
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 25
Açlık / 1974
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 26
Hayallerim Aşkım ve Sen / 1987
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 27
Vesikalı Yarim /1968
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 28
Dünyanın En Güzel Kadını / 1968
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 29
Azap / 1973
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 30
Bodrum Hakimi/ (1976
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 31
Metres / 1983
Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri - 32
Türkan Şoray Filmleri
1960: Köyde Aşk, Rüzgar-ı Aşk, Güzel Geçit,

1961: Aşk ve Acı, Diken Gülü, Gönül Gönüle, Hatırlama beni Sevgili, Kaderimin Önüne Geçilmez, Kardeşimin Uğruna, Melekler Şahit, Otobüs

1962: Acı ve Tatlı Hayat, Allah Dedi, Bardakta Yaşayan Adam, Biz Arkadaşız, Dikmenin Yıldızı, Kırmızı Renkli Karanfiller, Siyah Lekeli Kadın, Ümitler Kırıldı

1972: Çilem, Dönmek, Hatıralarım

1973: Asiyem Kurtulur, Azap Çektirmek

1974: Bal Şenlik Var, Çılgın, Yüreğinde Yare yaşar

1975: Acele Eş Aranıyorum

1976: Bodrumun Hakimi, Depremzede, Devlerin Aşkı Büyük Olur

1977: Dila Hanımefendi

1978: Bir Aşk Gibi, Cevriye, Sultanım, Tatlı Sultan

1979: Haz, Küskün

1981: Yılanı Öldür

1982: Kalbim

1983: Metres Türkan, Seni Seviyorum Canım

1984: Bir Sevgi

1985: Bir Kadın, Kör

1987: Gramaf, Hayallerim ve Sen, Dokuz Kadın, Rumuz Gül

1989: Ölü Mavi Deniz

1990: Menekşe, Soğuk ve Yağmur

1993: Şahmar

1995: Yerçekimli Aşk

1997: Mucizevi Aşk

2003: Gönderilmiş Mektuplar

2004: Mürüvvet

Diziler

1993 Tatlı Betül

1996 Bir Aşk

2000 Gözlerinde İlk Gece

2000 Bahar Sultan

2002 Tatlı Hayatım

2006 Cemil

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