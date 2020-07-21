Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri

Dünyada en çok başrolde rol alan kadın oyuncu unvanına sahip Türkan Şoray 75 yaşında! İşte ustanın kariyeri ve unutulmaz filmleri...
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1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle Köyde Bir Kız Sevdim ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan; yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Son olarak ‘Uzaklarda Arama’ isimli film ile Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye’deki film festivallerinden‘En İyi Kadın Oyuncu dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de aynı ödüle layık görülmüştü.
Çalıkuşu /1966
Buruk Acı 1969
Kara Gözlüm /1970
Komşunun Tavuğu /1965
Güzeller Resmi Geçidi /1960
Acı Hayat /1962
Selvi Boylum Al Yazmalım /1977
Ateşli Çingene /1969
Kadın Değil Baş Belası /1968
Zulüm / 1972
Vesikalı Yarim /1968
Gönderilmemiş Mektuplar / 2003
Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu /1990
Aşk Mabudesi /1969
Güllü / 1971
Nihavend Mucize / 1997
Hayallerim, Aşkım ve Sen /1987
Dönüş (1972)
Sultan / 1978
Gramafon Avrat / 1987
Devlerin Aşkı /1976
Deprem (1976)
Sultan /1978
Açlık / 1974
Hayallerim Aşkım ve Sen / 1987
Vesikalı Yarim /1968
Dünyanın En Güzel Kadını / 1968
Azap / 1973
Bodrum Hakimi/ (1976
Metres / 1983
Türkan Şoray Filmleri 1960: Köyde Aşk, Rüzgar-ı Aşk, Güzel Geçit,
1961: Aşk ve Acı, Diken Gülü, Gönül Gönüle, Hatırlama beni Sevgili, Kaderimin Önüne Geçilmez, Kardeşimin Uğruna, Melekler Şahit, Otobüs
1962: Acı ve Tatlı Hayat, Allah Dedi, Bardakta Yaşayan Adam, Biz Arkadaşız, Dikmenin Yıldızı, Kırmızı Renkli Karanfiller, Siyah Lekeli Kadın, Ümitler Kırıldı
1972: Çilem, Dönmek, Hatıralarım
1973: Asiyem Kurtulur, Azap Çektirmek
1974: Bal Şenlik Var, Çılgın, Yüreğinde Yare yaşar
1975: Acele Eş Aranıyorum
1976: Bodrumun Hakimi, Depremzede, Devlerin Aşkı Büyük Olur
1977: Dila Hanımefendi
1978: Bir Aşk Gibi, Cevriye, Sultanım, Tatlı Sultan
1979: Haz, Küskün
1981: Yılanı Öldür
1982: Kalbim
1983: Metres Türkan, Seni Seviyorum Canım
1984: Bir Sevgi
1985: Bir Kadın, Kör
1987: Gramaf, Hayallerim ve Sen, Dokuz Kadın, Rumuz Gül
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