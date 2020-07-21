Türkan Şoray'ın unutulmaz filmleri

1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle Köyde Bir Kız Sevdim ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan; yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Son olarak ‘Uzaklarda Arama’ isimli film ile Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye’deki film festivallerinden‘En İyi Kadın Oyuncu dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de aynı ödüle layık görülmüştü.

Türkan Şoray Filmleri

1960: Köyde Aşk, Rüzgar-ı Aşk, Güzel Geçit,



1961: Aşk ve Acı, Diken Gülü, Gönül Gönüle, Hatırlama beni Sevgili, Kaderimin Önüne Geçilmez, Kardeşimin Uğruna, Melekler Şahit, Otobüs



1962: Acı ve Tatlı Hayat, Allah Dedi, Bardakta Yaşayan Adam, Biz Arkadaşız, Dikmenin Yıldızı, Kırmızı Renkli Karanfiller, Siyah Lekeli Kadın, Ümitler Kırıldı



1972: Çilem, Dönmek, Hatıralarım



1973: Asiyem Kurtulur, Azap Çektirmek



1974: Bal Şenlik Var, Çılgın, Yüreğinde Yare yaşar



1975: Acele Eş Aranıyorum



1976: Bodrumun Hakimi, Depremzede, Devlerin Aşkı Büyük Olur



1977: Dila Hanımefendi



1978: Bir Aşk Gibi, Cevriye, Sultanım, Tatlı Sultan



1979: Haz, Küskün



1981: Yılanı Öldür



1982: Kalbim



1983: Metres Türkan, Seni Seviyorum Canım



1984: Bir Sevgi



1985: Bir Kadın, Kör



1987: Gramaf, Hayallerim ve Sen, Dokuz Kadın, Rumuz Gül



1989: Ölü Mavi Deniz



1990: Menekşe, Soğuk ve Yağmur



1993: Şahmar



1995: Yerçekimli Aşk



1997: Mucizevi Aşk



2003: Gönderilmiş Mektuplar



2004: Mürüvvet



Diziler



1993 Tatlı Betül



1996 Bir Aşk



2000 Gözlerinde İlk Gece



2000 Bahar Sultan



2002 Tatlı Hayatım



2006 Cemil