Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında

2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile K-pop, 2020'deki 6,7 milyar tweet'lik rekorunu kırarak gücünü Twitter’da bir kez daha gösterdi. Küresel tweet sayılarında yüzde 16'lık kayda değer bir artış kaydeden K-pop Twitter sohbetleri 2021'de daha çeşitli ve canlı hale geldi.

2021, Twitter'da hayranlarıyla güçlü bağlar kuran ENHYPEN, Stray Kids, aespa ve ITZY gibi genç sanatçılar için heyecan verici bir yıldı.