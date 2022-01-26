Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında

Haberler 26.01.2022 - 11:35
2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile K-pop, 2020'deki 6,7 milyar tweet'lik rekorunu kırarak gücünü Twitter’da bir kez daha gösterdi. Küresel tweet sayılarında yüzde 16'lık kayda değer bir artış kaydeden K-pop Twitter sohbetleri 2021'de daha çeşitli ve canlı hale geldi.
2021, Twitter'da hayranlarıyla güçlü bağlar kuran ENHYPEN, Stray Kids, aespa ve ITZY gibi genç sanatçılar için heyecan verici bir yıldı.
Twitter'ın analizi, K-pop hakkında en çok Tweet atan 20 ülkeyi, en çok K-pop hayranı olan İlk 20 ülkeyi ve ayrıca yükselen K-pop sanatçılarını sunuyor. Rakamlar Türkiye’de de K-pop çılgınlığının günden güne büyüdüğünü ve bu çılgınlığın Twitter’a da yansıdığını kanıtlar nitelikte.
Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer alırken, Türkiye’de en çok konuşulan K-pop grubu ise BTS oldu. BTS’i EXO ve Stray Kids takip ediyor.
1. Endonezya
2. Filipinler
3. Güney Kore
4. Tayland
5. ABD
6. Meksika
7. Malezya
8. Brezilya
9. Hindistan
10. Japonya
11. Peru
12. Arjantin
13. Vietnam
14. Türkiye
15. Şili
16. Kolombiya
17. Singapur
18. Fransa
19. Ekvador
20. Kanada
1. Endonezya
2. Japonya
3. Filipinler
4. Güney Kore
5. ABD
6. Tayland
7. Brezilya
8. Meksika
9. Hindistan
10. Malezya
11. Türkiye
12. Arjantin
13. Vietnam
14. Peru
15. Kolombiya
16. şili
17. Kanada
18. Fransa
19. Singapur
20. Ekvador
1. BTS (@BTS_twt)
2. EXO (@weareoneEXO)
3. Stray Kids (@Stray_Kids)
4. ATEEZ (@ATEEZofficial)
5. BLACKPINK (@BLACKPINK)
6. TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) 7. NCT (@NCTsmtown)
8. TWICE (@JYPETWICE)
9. ENHYPEN (@ENHYPEN_members)
10. GOT7 (@GOT7Official)
1. BTS (@BTS_twt)
2. NCT (@NCTsmtown)
3. ENHYPEN (@ENHYPEN_members)
4. EXO (@weareoneEXO)
5. BLACKPINK (@BLACKPINK)
6. TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members)
7. TREASURE (@treasuremembers)
8. SEVENTEEN (@pledis_17)
9. ATEEZ (@ATEEZofficial)
10. Stray Kids (@Stray_Kids)
11. TWICE (@JYPETWICE)
12. GOT7 (@GOT7Official)
13. The Boyz (@IST_THEBOYZ)
14. aespa (@aespa_official)
15. iKON (@YG_iKONIC)
16. ITZY (@ITZYofficial)
17. ASTRO (@offclASTRO)
18. MonstaX (@OfficialMonstaX)
19. Red Velvet (@RVsmtown)
20. SHINee(@SHINee)