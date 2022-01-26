Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında

2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile Kore popu, 2020'deki 6,7 milyar tweet'lik rekorunu kırdı. Küresel tweet sayılarında yüzde 16'lık artış olurken; Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ve en çok K-pop fanına sahip 15 ülke arasına girdi.

Haberler 26.01.2022 - 11:35

Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında - 1

2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile K-pop, 2020'deki 6,7 milyar tweet'lik rekorunu kırarak gücünü Twitter’da bir kez daha gösterdi. Küresel tweet sayılarında yüzde 16'lık kayda değer bir artış kaydeden K-pop Twitter sohbetleri 2021'de daha çeşitli ve canlı hale geldi.

2021, Twitter'da hayranlarıyla güçlü bağlar kuran ENHYPEN, Stray Kids, aespa ve ITZY gibi genç sanatçılar için heyecan verici bir yıldı.

Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında - 2

EN ÇOK KONUŞULAN GRUP BTS

Twitter'ın analizi, K-pop hakkında en çok Tweet atan 20 ülkeyi, en çok K-pop hayranı olan İlk 20 ülkeyi ve ayrıca yükselen K-pop sanatçılarını sunuyor. Rakamlar Türkiye’de de K-pop çılgınlığının günden güne büyüdüğünü ve bu çılgınlığın Twitter’a da yansıdığını kanıtlar nitelikte.

Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer alırken, Türkiye’de en çok konuşulan K-pop grubu ise BTS oldu. BTS’i EXO ve Stray Kids takip ediyor. 

Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında - 3

K-POP HAKKINDA EN ÇOK TWEET ATAN 20 ÜLKE

1. Endonezya

2. Filipinler

3.

4. Tayland

5. ABD

6. Meksika

7. Malezya

8. Brezilya

9. Hindistan

10. Japonya

11. Peru

12. Arjantin

13. Vietnam

14. Türkiye

15. Şili

16. Kolombiya

17. Singapur

18. Fransa

19. Ekvador

20. Kanada

Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında - 4

EN ÇOK K-POP FANINA SAHİP 20 ÜLKE

1. Endonezya

2. Japonya

3. Filipinler

4. Güney Kore

5. ABD

6. Tayland

7. Brezilya

8. Meksika

9. Hindistan

10. Malezya

11. Türkiye

12. Arjantin

13. Vietnam

14. Peru

15. Kolombiya

16. şili

17. Kanada

18. Fransa

19. Singapur

20. Ekvador

Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında - 5

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TWEET ATILAN K-POP YILDIZLARI 

1. BTS (@BTS_twt)

2. EXO (@weareoneEXO) 

3. Stray Kids (@Stray_Kids)

4. ATEEZ (@ATEEZofficial) 

5. BLACKPINK (@BLACKPINK)

6. TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) 7. NCT (@NCTsmtown)

8. TWICE (@JYPETWICE)

9. ENHYPEN (@ENHYPEN_members)

10. GOT7 (@GOT7Official)

Türkiye K-pop'un popüler olduğu ilk 15 ülke arasında - 6

EN ÇOK TWEETLENEN K-POP ARTİSTLERİ

1. BTS (@BTS_twt)

2. NCT (@NCTsmtown)

3. ENHYPEN (@ENHYPEN_members)

4. EXO (@weareoneEXO)

5. BLACKPINK (@BLACKPINK)

6. TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members)

7. TREASURE (@treasuremembers)

8. SEVENTEEN (@pledis_17)

9. ATEEZ (@ATEEZofficial)

10. Stray Kids (@Stray_Kids)

11. TWICE (@JYPETWICE)

12. GOT7 (@GOT7Official)

13. The Boyz (@IST_THEBOYZ)

14. aespa (@aespa_official)

15. iKON (@YG_iKONIC)

16. ITZY (@ITZYofficial)

17. ASTRO (@offclASTRO)

18. MonstaX (@OfficialMonstaX)

19. Red Velvet (@RVsmtown)

20. SHINee(@SHINee)

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