NTV

Türkiye'de en fazla izlenen yabancı filmler (Box office rakamları)

Sinema seyircisi Türkiye'de hangi filmleri izlemeyi tercih ediyor, en fazla gişe rakamına hangi yapımlar ulaşıyor. İşte Box Office rakamlarına göre 1989'dan günümüze en fazla izlenen yabancı filmler...

  • 1

    25. Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay Tiglon 1.243.754
  • 2

    24. Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü 1.252.640
  • 3

    23. Son Umut 1.278.278
  • 4

    22. Yenilmezler: Ultron Çağı 1.284.848
  • 5

    21. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 1.308.876
  • 6

    20. Moana 1.337.112
  • 7

    19. Matrix 1.354.812
  • 8

    18. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 1.379.487
  • 9

    17. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 1.417.752
  • 10

    16. Altıncı His 1.428.659
  • 11

    15. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı 1.434.381
  • 12

    14. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule 1.459.205
  • 13

    13. Batman v Superman: Adaletin Şafağı 1.462.002
  • 14

    12. Matrix Reloaded 1.470.316
  • 15

    11. 2012 1.497.017
  • 16

    10. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı 1.529.857
  • 17

    9. Hobbit: Beş Ordunun Savaşı 1.647.727
  • 18

    8. Truva 1.692.458
  • 19

    7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 1.759.705
  • 20

    6. Avengers: Sonsuzluk Savaşı 1.865.749
  • 21

    5. Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 1.883.004
  • 22

    4. Avatar 2.482.991
  • 23

    3. Hızlı ve Öfkeli 8 2.656.286
  • 24

    2. Titanik 2.943.123
  • 25

    1. Hızlı ve Öfkeli 7 2.961.089
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin