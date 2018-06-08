Türkiye'de en fazla izlenen yabancı filmler (Box office rakamları)
Sinema seyircisi Türkiye'de hangi filmleri izlemeyi tercih ediyor, en fazla gişe rakamına hangi yapımlar ulaşıyor. İşte Box Office rakamlarına göre 1989'dan günümüze en fazla izlenen yabancı filmler...
1
25. Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay Tiglon 1.243.754
2
24. Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü 1.252.640
3
23. Son Umut 1.278.278
4
22. Yenilmezler: Ultron Çağı 1.284.848
5
21. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 1.308.876
6
20. Moana 1.337.112
7
19. Matrix 1.354.812
8
18. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 1.379.487
9
17. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 1.417.752