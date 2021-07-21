Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler

Online izleme rehberi JustWatch, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 yabancı dizi ve filmi paylaştı. Bu dizi listesinin zirvesinde El Cid yer alırken, film konusunda izleyiciler 1917’yi tercih etti. İşte 12 – 18 Temmuz verilerine göre en çok tercih edilen diğer yapımlar...

21.07.2021 - 17:11 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 17:13

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler - 1

EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

  • 1917
  • Savunma Sanatı
  • Sessiz Bir Yer
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler - 2
  • Space Jam
  • Avengers: Endgame
  • Soul
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler - 3
  • Geleceğin Savaşı
  • Uzun Kabus
  • Alfa Kurt
  • Top Gun
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler - 4

EN ÇOK İZLENEN diziLER

  • El Cid
  • Naruto: Shippuuden
  • Game of Thrones
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler - 5
  • Line of Duty
  • Stranger Things
  • Sex/Life
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler - 6
  • Rick and Morty
  • My Hero Academia
  • Lucifer
  • Beastars

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER