Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen yabancı dizi ve filmler
Online izleme rehberi JustWatch, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 yabancı dizi ve filmi paylaştı. Bu dizi listesinin zirvesinde El Cid yer alırken, film konusunda izleyiciler 1917’yi tercih etti. İşte 12 – 18 Temmuz verilerine göre en çok tercih edilen diğer yapımlar...
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21.07.2021 - 17:11| Son Güncelleme : 21.07.2021 - 17:13
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