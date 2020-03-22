Türkiye'den bir kare The Guardian'ın listesine girdi
İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı 'haftanın fotoğrafları' listesine bu defa Türkiye'den de bir kare girdi. Özge Elif Kızıl'ın çektiği karede Ankara'ya bağlı Keklik Pınarı'nın karlı sokaklarında oyun oynayan çocuklar görülüyor. İşte Guardian'ın listesine giren fotoğraflardan bazıları...
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22.03.2020 - 09:27
İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı ‘haftanın fotoğrafları’ listesine giren Anadolu Ajansı muhabiri Özge Elif Kızıl'ın Ankara'da çektiği fotoğraf. Ankara'ya bağlı Keklik Pınarı'nın karlı sokaklarında oyun oynayan çocuklar görülüyor. İşte aralarında İtalya, Brezilya, Suriye gibi ülkelerin bulunduğu listeden bazı fotoğraflar...
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