Türkiye'den bir kare The Guardian'ın listesine girdi

İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı 'haftanın fotoğrafları' listesine bu defa Türkiye'den de bir kare girdi. Özge Elif Kızıl'ın çektiği karede Ankara'ya bağlı Keklik Pınarı'nın karlı sokaklarında oyun oynayan çocuklar görülüyor. İşte Guardian'ın listesine giren fotoğraflardan bazıları...

22.03.2020 - 09:27

İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı ‘haftanın fotoğrafları’ listesine giren Anadolu Ajansı muhabiri Özge Elif Kızıl'ın Ankara'da çektiği fotoğraf. Ankara'ya bağlı Keklik Pınarı'nın karlı sokaklarında oyun oynayan çocuklar görülüyor. İşte aralarında İtalya, Brezilya, Suriye gibi ülkelerin bulunduğu listeden bazı fotoğraflar...
Roma, İtalya
Rio de Janeiro, Brezilya
Buenos Aires, Arjantin
Dakar, Senegal
Al-Nayrab, Suriye
Lwiro, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Cape Town, Güney Afrika
Lagos, Nijerya
Caracas, Venezuella
Montreux, İsviçre
Madrid, İspanya
California, ABD
Wuhan, Çin
New York City, ABD
Brüksel, Belçika
Rio de Janeiro, Brezilya

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