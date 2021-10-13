Türkiye'den Interpol'e Fatih Sultan Mehmet belgesi için başvuru

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacak, Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan belgenin 1918-1920 yıllarında İngilizler'in İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, eserin Türkiye'ye iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

Haberler - DHA 13.10.2021 - 11:42

Türkiye'den Interpol'e Fatih Sultan Mehmet belgesi için başvuru - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu belgenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. 

Türkiye'den Interpol'e Fatih Sultan Mehmet belgesi için başvuru - 2

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen belgenin kayıp olduğu belirtildi. 

Türkiye'den Interpol'e Fatih Sultan Mehmet belgesi için başvuru - 3

Yıllardır aranan belgenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. 

Türkiye'den Interpol'e Fatih Sultan Mehmet belgesi için başvuru - 4

Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.



Türkiye'den Interpol'e Fatih Sultan Mehmet belgesi için başvuru - 5
Öte yandan 'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

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