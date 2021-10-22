Türkiye'nin Interpol'e girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın belgesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi.

Haberler - DHA 22.10.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 09:50

Türkiye'nin Interpol'e girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu - 1

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) belge, İngiltere’nin başkenti Londra'da bugün müzayedeye çıkarılacaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi.

Türkiye'nin Interpol'e girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu - 2

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen belgenin kayıp olduğu tespit edildi.



Türkiye'nin Interpol'e girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu - 3
Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü.
Türkiye'nin Interpol'e girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu - 4
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve bugün belgenin satıştan çekildiği bilgisi alındı. Türkiye'nin girişimleri sonucu belgenin satışı durdurulurken, süreç ve resmi yazışmaların takip edildiği belirtildi.


Türkiye'nin Interpol'e girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu - 5
AÇILIŞ FİYATI 980 BİN TL

Fatih Sultan Mehmet Han tuğralı belge 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan belgenin ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen belgenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.

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