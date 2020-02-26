Tuttuğun takım karakterin olabilir mi? (Fanatik seyirciyle buluşuyor)

26.02.2020 - 07:05
Yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstlendiği, senaryosunu Michael Önder’in yazdığı Fanatik, kendimizi tanımladığımız kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi; aidiyet hissettiğimiz şeylerle kurduğumuz güçlü bağları taraftarlık üzerinden mizahi bir dille sorguluyor.
Kendimizi tanımladığımız, uğruna mücadele ettiğimiz kimliklerimizin ailemizden, çevremizden ve toplumdan daha karar veremeyeceğimiz bir yaşta, kafamıza bir örs gibi bırakıldığını anlatan Fanatik, küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini birbirlerine karşı çatışma içinde bulan bir ailenin komedisi olarak seyircinin karşısına çıkıyor.
Oyuna göre herkes çocuğu kendi istediği yöne yeterince çekerse ya çocuk istedikleri gibi biri olacak ya da çocuğun kolu ellerinde kalacaktır.
FANATİK OYUNUNUN KONUSU
Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas’a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadırlar. Kolay yola kaçmayıp, gerçekleri anlatmayı ve onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler ancak bu o kadar da kolay değildir.