Tuttuğun takım karakterin olabilir mi? (Fanatik seyirciyle buluşuyor)

Kendimizi tanımladığımız kimliklerin aslında birer seçim değil, aile ve toplum tarafından bizlere biçilen roller olduğunu vurgulayan Fanatik seyirciyle buluşuyor. Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in eğlenceli performanslarıyla dikkat çeken oyun, bu rolleri bir ailenin bol kahkahalı hikâyesi ve her alanda insanı kolayca ele geçirebilen fanatiklik üzerinden tartışmaya açıyor.

26.02.2020 - 07:05

Yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstlendiği, senaryosunu Michael Önder’in yazdığı Fanatik, kendimizi tanımladığımız kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi; aidiyet hissettiğimiz şeylerle kurduğumuz güçlü bağları taraftarlık üzerinden mizahi bir dille sorguluyor.

Kendimizi tanımladığımız, uğruna mücadele ettiğimiz kimliklerimizin ailemizden, çevremizden ve toplumdan daha karar veremeyeceğimiz bir yaşta, kafamıza bir örs gibi bırakıldığını anlatan Fanatik, küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini birbirlerine karşı çatışma içinde bulan bir ailenin komedisi olarak seyircinin karşısına çıkıyor. 

Oyuna göre herkes çocuğu kendi istediği yöne yeterince çekerse ya çocuk istedikleri gibi biri olacak ya da çocuğun kolu ellerinde kalacaktır.

FANATİK OYUNUNUN KONUSU


Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas’a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadırlar. Kolay yola kaçmayıp, gerçekleri anlatmayı ve onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler ancak bu o kadar da kolay değildir. 

Tanju’nun annesi de öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak istemektedir. Tanju oğlunu karşısına aldığında ise duyup duyacağı en acı haberi alır: Dedesi ölmeden önce Atlas’ı gizlice Galatasaraylı yapmıştır. Fanatik Fenerli olan Tanju oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alır...

Dekor tasarımını Cihan Aşar, ışık tasarımını Emir Uğurçağ’ın yaptığı, kostümlerini Naz Özturna’nın hazırladığı Fanatik'in şarkılarını ise kontrtenor Nuri Harun Ateş seslendiriyor.

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