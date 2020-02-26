Tuttuğun takım karakterin olabilir mi? (Fanatik seyirciyle buluşuyor)

FANATİK OYUNUNUN KONUSU



Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas’a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadırlar. Kolay yola kaçmayıp, gerçekleri anlatmayı ve onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler ancak bu o kadar da kolay değildir.