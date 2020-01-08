UNESCO uyardı Trump'tan yanıt geldi

UNESCO'nun İran'ın kültürel varlıklarına saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı uyarmasının ardından Trump'tan açıklama geldi. Trump: "Kültürel mirasların hedef alınmamasına yönelik kanunlara uyacağım" ifadelerini kullandı.
08.01.2020 - 08:02
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'da kültürel miras alanlarının hedef alınmamasına yönelik uluslararası kanunlara uyacağını söyledi.
Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmelerine İran'ın yanıt vermesi halinde, ülkenin kültürel açıdan önemli 52 noktasına saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.
Bu gelişmenin ardından açıklama yapan UNESCO, Trump'ı uyararak ABD ve İran’ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığını hatırlatmıştı.
İran’da UNESCO kültür mirası kapsamında koruma altında olan 24 alan bulunuyor. Bu alanlar arasında Şiraz kentinde bulunan Persepolis, İsfahan Ulu Camii, 1967 yılında Tahran’da son Şah’ın taç giydiği Gülistan Sarayı yer alıyor.
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