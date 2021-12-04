UNESCO'nun geçici listesindeki Yesemek'te 15 heykel gün yüzüne çıkarıldı

Bölgenin tarihinin bilinenden daha eski olduğu bilgisine ulaştıklarını anlatan Engin, "Yesemek'in UNESCO süreci var. UNESCO geçici listesinden kalıcı listeye girmesi için de burada daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyacımız var. Bunları elde etmek için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.