Ünlü DJ Burak Yeter'den La Casa De Papel'e jenerik müzik

Yeter, 2008 yılında dünyaca ünlü ses şirketi Pioneer ile sözleşme imzaladı ve Amsterdam, İstanbul ve Los Angeles'ta profesyonel eğitim veren DJ okullarını açtı.



Connection Records DJ School'un Ceo'su olarak bugüne kadar yaklaşık 2 bin sertifikalı öğrenci yetiştiren Yeter, 2010 yılında 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni 'nin remixiyle "En İyi Yeni Remix Ödülü"nü kazandı.

Ayrıca Producer ve DJ kategorisinde "En İyi Yeni Ödül"e değer görülen Yeter, 2012'de Hot Rod'da oynadığı "Mr. International" adlı yeni teklisi için bir video çekti ve 2012'de bir başka Ajda Pekkan şarkı remixi "Arada Sırada" ile 18. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde "En İyi Remix Ödülü"nü kazandı. Aynı yıl remix albümü "Blue"yu piyasaya sürdü.