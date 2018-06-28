Ünlü filmlerle ilgili hiç bilinmeyen gerçekler
ntv.com.tr
Kamera arkası, prodüksiyon aşaması, filmle ilgili oyuncular ve film ekibinin hayatında olanlar ve daha fazlası. İşte Titanik, Baba, Yüzüklerin Efendisi gibi çok ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler..
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1
Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy)
Chris Pratt, Star-Lord kostümünü setten çaldı ve hastanede yatan ve Star-Lord’la tanışmak isteyen hasta çocukları o kostümle ziyaret etti.
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2
Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club)
Düşük bütçeyle çekilen filmin makyaj bütçesi sadece 250 dolardı. Film, 2014 yılında En İyi Saç ve Makyaj tasarımı Oscar’ını kazandı.
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3
Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything)
Mart ayında hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking, yönetmen James Marsh’tan kendi hayatını anlatan filme dair tasviri içeren mail’i aldıktan sonra film yapımcılarına Şeref Madalyası’nı ve imzalı tezini kullanmaları için verdi.
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4
Baba (The Godfather)
Filmde Marlon Brando’nun elinde kedi tuttuğu açılış sahnesi senaryoda bulunmuyordu. Kedi, yönetmen Coppola’nın Paramount’taki partide bulduğu bir sokak kedisiydi.
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5
Armageddon
NASA, bu filmi yönetim eğitim programlarında gösterdi. Yeni yöneticilerden filmdeki hataları bulmaları istendi. Sonuç olarak en az 168 hata bulundu.
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6
The Matrix
Kung Fu koreografı Woo-Ping Yuen film için gelen teklifi geri çevirdi, yüklü bir ücret talep etti, bu da yönetmenler Wachowski Kardeşler’i üzdü. Daha sonra imkansız bir istek olarak gördüğü şeyi formüle etti. Kavgaları kontrol edeceğini ve oyuncuları çekimlerden önce dört ay boyunca eğiteceğini söyledi. Wachowski’ler teklifi kabul etti.
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7
Elizabeth: Altın Çağ (Elizabeth: The Golden Age)
Filmde Elizabeth, St. Paul’s Katedrali’ne gittiğinde inşaat sürüyor. Gerçek hayatta, St. Paul’s’ün tadilata ihtiyacı vardı. Yönetmen Shekhar Kapur, doğaçlama bir sahneye karar vererek, gerçek işçilere kostüm giydirdi, ellerinde aletleriyle katedralde tadilat yapmalarını istedi. Filmdeki işçiler gerçek taş ustaları ve inşaat işçileriydi.
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8
Zincirsiz (Django Unchained)
Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Calvin Candie karakteri, filmde elini sert şekilde yemek masasına vurur. Bu sahnede DiCaprio, eline batan cam parçasına ve elinin kanamasına rağmen rolüne devam etti. Yönetmen Quentin Tarantino, oyuncusunun bu hareketinden son derece etkilendi. Sahnenin çekimi bittiğinde tüm ekip DiCaprio’yu çılgınca alkışladı.
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9
Titanik (Titanic)
Filmde Leonardo DiCaprio’nun önünde çıplak kalacağı bir sahne olduğunu öğrenen Kate Winslet, havayı yumuşatmak için DiCaprio ile ilk karşılaştıklarında anlık olarak vücudunu gösterdi.
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10
Schindler'in Listesi (Schindler’s List)
Film için kostüm toplamak gerektiği için kostüm tasarımcısı kostüm aradığını belirten reklamlar çıkardı. Ekonomik olarak zor durumda olan Polonya’da pek çok insan 1930’lu ve 1940’lı yıllardan kalma kıyafetlerini satmak için can atıyordu.
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11
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring)
Film ekibi, çekimlerin yapılacağı uzak yerlere helikopterle gitmek zorundaydı. Ancak Sean Bean (Boromir) uçmaktan korkuyordu, bunu ancak çok mecbur kaldığında yapıyordu. Karlı dağlardaki sahneleri çekmek için her sabah iki saat dağı tırmanıp Boromir kostümüyle dağın tepesindeki sete gidiyordu. Ekibin kalanı ise helikopterden onu izliyordu.
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12
John Wick 2
Filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, dövüş sahnelerinin yüzde 95’inde kendi oynadı. Rolüne üç ay hazırlandı. Judo, Brezilya Jiujitsusu, nişancılık ve sürücülük eğitimi aldı.
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13
Terminatör (The Terminator)
Film çekimleri esnasında verilen bir arada Arnold Schwarzenegger, Los Angeles’ta bir restorana yemek almak için gitti. Ancak yüzünde hala Terminator makyajı olduğunu fark ettiğinde çok geçti.
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14
Uzay Yolu (Star Trek)
Filmdeki U.S.S. Enterprise uzay gemisindeki otomatik kapı açılma sesi, aslında bir Rus trenine ait tuvalet sifon sesi.
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15
Jurassic Park
Dinozorlar aralarında iletişim kurarken kaplumbaların seks yaparken çıkardıkları sesin aynısını çıkarıyorlar.
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16
Ben Efsaneyim (I Am Legend)
Will Smith, rol arkadaşı köpek Abbey’e hayran oldu ve filmden sonra onu sahiplenmek istedi. Ancak köpeğin eğitmeni onu bırakmadı.
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17
Wonder Woman
Başrol oyuncusu Gal Gadot, film çekimleri esnasında beş aylık hamileydi. Göbeği belli olmaya başlamıştı. Dolayısıyla göbek bölgesi yeşil olan bir kostüm giydirildi, post prodüksiyonda göbeği küçültüldü.
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18
Diriliş (The Revenant)
Leonardo DiCaprio, vejateryen olmasına rağmen filmde bir bizonun karaciğerini çiğ çiğ yedi. Tüfek kullandı, ateş oluşturdu, iki Amerikan dili konuştu, eski iyileşme tekniklerinde uzman olan bir doktorla çalıştı. DiCaprio, The Revenant’ın, kariyerinin en zorlu performansı olduğunu söyledi.
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19
Dövüş Kulübü (Fight Club)
Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Edward Norton sabun yapmayı gerçekten öğrendiler.
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20
Candyman
Filmde kullanılan arılar, eğitilmiş arılardı. Zarar verecek güçleri olmasın diye arıların 12 saatlik ömürleri olmasına dikkat edildi.
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21
Rocky IV
Sylvester Stallone, filmdeki boks sahnelerinin inandırıcı olması için Dolph Lundgren’den kendisine gerçekten vurmasını istedi. Göğsüne yediği yumruk Stallone’nin dört gün boyunca yoğun bakıma alınmasına neden oldu.
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22
Siyah Kuğu (Black Swan)
Natalie Portman dansçı rolü için bir yıl boyunca eğitim almakla kalmadı, filmden ona eğitmen getirilene kadar kendi cebinden ödeyerek eğitim aldı. Yönetmen Aronofsky Portman’ın azmine hayran olduğunu söyledi.
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Felekten Bir Gece (The Hangover)
Ed Helms, gerçekten bir dişini kaybetmişti. Ön kesici olmayan Helmes’in takma dişi film için çıkarılmıştı.