Ünlü filmlerle ilgili hiç bilinmeyen gerçekler

Kung Fu koreografı Woo-Ping Yuen film için gelen teklifi geri çevirdi, yüklü bir ücret talep etti, bu da yönetmenler Wachowski Kardeşler’i üzdü. Daha sonra imkansız bir istek olarak gördüğü şeyi formüle etti. Kavgaları kontrol edeceğini ve oyuncuları çekimlerden önce dört ay boyunca eğiteceğini söyledi. Wachowski’ler teklifi kabul etti.