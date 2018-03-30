Ünlü isimler 'Arapsaçı' için bir araya geldi
Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı komedi filmi ‘Arapsaçı’nın galası Emaar Square Mall Cinemaximum Sinemaları’nda gerçekleşti.
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1Anadolu Yakası’nın yeni alışveriş ve eğlence merkezi Emaar Square Mall ve CGV Mars Cinema’ları iş birliğiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı ‘Arapsaçı'nın galasında, film oyuncuları ve yönetmeni başta olmak üzere, filmin yapımcısı Doruk Acar ile Selda Acar, Sinan Çetin, Kerem Cem, İlay Erkök, İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Serenay Aktaş, Tan Sağtürk, Yalçın Hafızoğlu, Yeşim Dalgıçer gibi ünlü isimler bir araya geldi.
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2Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği ve senaryosunu da Ömer Faruk Yardımcı ile Ayşe Işıkmen’in kaleme aldığı ‘Arapsaçı’ filmi 30 Mart Cuma günü sinema seyircisiyle buluşuyor.
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3Arapsaçı’nın başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde, Bahar Süer, Füsun Demirel ve Ünal Yeter gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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4Açelya Topaloğlu
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5Ayhan Taş
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6Burak Satıbol
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7Yalçın Hafızğolu
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8Hakan Meriçliler
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9İlay Erkok, Kerem Cem
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10İnan Ulas Torun, Algı Eke
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11Ömer Faruk Yardımcı
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12Serenay Aktaş
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13Doruk Acar
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14Şinasi Yurtsever
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15Yeşim Dalgıçer
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16Tan Sağtürk
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17Sinan Çetin
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KONUSU
Heyecan dolu hikayesi ve birbirinden ünlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Arapsaçı’ filminde, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceket, rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu vardır ve bundan kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta Arapsaçı'na döndürecek.
ARAPSAÇI FRAGMANI (TIKLA İZLE)