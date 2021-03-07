Ünlü isimler corona günlerinde de tatile devam ediyor (4-7 Mart 2021)
Corona döneminde çıktıkları tatillerle sık sık gündeme gelen ve tepki çeken ünlü isimler tatile devam ediyor. Bu kez fenomen Chantel Jeffries ve DJ Drew Taggart, oyuncu Jordana Brewster ve sevgilisi Mason Morfit, manken Shanna Moakler ve sevgilisi Matthew Rondeau ile ABD'li oyuncu Blanca Blanco çıktıkları tatillerde objektiflere takılan isimler oldu. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)
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07.03.2021 - 13:10
2008 yılında Travis Barker ile evliliğini noktalayan manken Shanna Moakler ile sevgilisi Matthew Rondeau Malibu'da baş başa güzel havanın tadını çıkardı.
Oyuncu Jordana Brewster ile sevgilisi Mason Morfit Santa Monica'da romantik bir gün geçirdi.
Fenomen Chantel Jeffries ile DJ Drew Taggart Miami'de lüks bir sahil otelinin özel VIP bölümünde görüntülendi.
ABD'li oyuncu Blanca Blanco da Malibu sahillerinde tek başına objektiflere yansıdı. 40 yaşındaki oyuncu bikini tercihiyle dikkat çekti.
İşte ünlü isimlerin tatillerinden yansıyan diğer kareler...
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