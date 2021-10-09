Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz

Haberler - İHA 09.10.2021 - 11:47
Seyahatin ilk gününde teleferik ile tarihi Alanya Kalesi’ne çıkan misafirler Süleymaniye Camii’nden sonra Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi’nde ipek dokuma workshopu yaparak bilgi aldı.
Alanya Belediyesi tarafından restore edilerek hayata kazandırılan bedesteni gezen, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından inceleyen misafirler, tarihi ayakta tutan çalışmalarından dolayı Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.
Turun devamında Alanya Mutfak Kültürü Evi’nde Mutfak Mirası Alanya ekibi tarafından hazırlanan Alanya mutfağı tadım sofrası ile bölgenin yöresel lezzetleri keşfedildi.