Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz

'nın Alanya ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve Rotahane ekibinin ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesine ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında Cenk Eren, Emel Müftüoğlu, Aytaç Doğan, Aşkım Kapışmak ve Adem Axoi gibi ünlü isimler Alanya’yı gezdi.

Haberler - İHA 09.10.2021 - 11:47

Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz - 1
Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıtmayı ve turizm konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Rotahane ve Bukla Tur ile birlikte “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Alanya’ya seyahat düzenledi.
Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz - 2
Proje kapsamında Cenk Eren, Emel Müftüoğlu, Aytaç Doğan, Aşkım Kapışmak ve Adem Axoi gibi ünlü isimler Alanya’yı gezdi.
Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz - 3

Seyahatin ilk gününde teleferik ile tarihi Alanya Kalesi’ne çıkan misafirler Süleymaniye Camii’nden sonra Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi’nde ipek dokuma workshopu yaparak bilgi aldı. 

Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz - 4

Alanya Belediyesi tarafından restore edilerek hayata kazandırılan bedesteni gezen, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından inceleyen misafirler, tarihi ayakta tutan çalışmalarından dolayı Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.




Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz - 5

Turun devamında Alanya Mutfak Kültürü Evi’nde Mutfak Mirası Alanya ekibi tarafından hazırlanan Alanya mutfağı tadım sofrası ile bölgenin yöresel lezzetleri keşfedildi.

Ünlü isimlerden Alanya'ya kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz - 6
13. yüzyıl Selçuklu dönemine ait tarihi sarnıç, Kayhanlar Evi ve bedesten ziyaretinde ipek kozasından çiçek workshopu yapıldı. Gezi kapsamında Alanya mutfağı ile özdeşleşen bir diğer lezzet avokado bahçesi ve muz serası ziyaret edildi.

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