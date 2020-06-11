Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri

Sinema tarihinde bazı filmler var ki, başrol oyuncularının kıyafetleriyle hafızalara kazındı. Örneğin Marilyn Monroe’yu Yaz Bekarı’ndaki beyaz elbisesiyle, Tom Cruise’u Top Gun’daki deri ceketiyle hatırlıyoruz. İşte bazı kıyafetleri meşhur eden filmler ya da filmleri hatırlatan ikonik kıyafetler...

ntv.com.tr 11.06.2020 - 10:07

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 1

Kill Bill ve Ölüm Oyunu

Sarı tulumu, Uma Tuhurman, Kill Bill Volume 1’de giymiş olsa da kıyafeti ilk olarak 1978 yapımı Ölüm Oyunu (Game of Death) filminde Bruce Lee giyerek hafızalara kazımıştı.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 2

The Blues Brothers

1980 yapımı film, siyah takım elbise, siyah şapka ve güneş gözlüğü kombiniyle hatırlanıyor.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 3

Otomatik Portakal

Stanley Kubrick’in 1971 yapımı filminde şiddet sahneleri, askılı pantolon giyen karakterlerle hatırlanıyor.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 4

Flashdance

1983 yapımı filmden sonra, Jennifer Beals’in omzunu açıkta bırakan kıyafeti gençler arasında moda oldu.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 5

Saturday Night Fever

70’lerin disko müziği ve John Travolta’nın beyaz takımı hafızalarda yer edindi.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 6

Hayalet Avcıları

1980’lerde popüler olan filmle birlikte o dönem, hayalet avcıları ekibinin kıyafetlerinde yer alan logonun yer aldığı kıyafetler üretildi ve gençler arasında popüler hale geldi.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 7

Top Gun

80’ler klasiği Tom Cruise’un deri ceketi ve pilot gözlüğüyle hatırlanıyor.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 8

Casablanca

Filmi Humphrey Bogart’ın trençkotu ve şapkası olmadan düşünmek imkansız.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 9

İhtiras Tramvayı

1951 yapımı film Marlon Brando’nun beyaz atletiyle hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 10

Yaz Bekarı

Marilyn Monroe deyince akla ilk gelen fotoğraf, beyaz elbisesiyle Yaz Bekarı filminden.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 11

Dövüş Kulübü

Brad Pitt’in deri ceketi, filmde canlandırdığı küstah ve isyankar karakterle özdeşleşti. 

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 12

Thelma ve Louise

90’ların en çok akılda kalan kadın filminde Susan Sarandon’un eşarp ve güneş gözlüğü kombini, Thelma ve Louise’in sembolü oldu.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 13

Star Wars: Yeni Bir Umut

Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakteri, saç stili ve beyaz elbisesiyle bir ikona dönüştü.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 14

Batman: Kara Şövalye

Heath Ledger’ın oynadığı Joker karakteri, mor paltosuyla hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri - 15

Paris, Texas

Film, Nastassja Kinski’nin pembe elbisesiyle akla geliyor.

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