Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri

ntv.com.tr 11.06.2020 - 10:07
Kill Bill ve Ölüm Oyunu
Sarı tulumu, Uma Tuhurman, Kill Bill Volume 1’de giymiş olsa da kıyafeti ilk olarak 1978 yapımı Ölüm Oyunu (Game of Death) filminde Bruce Lee giyerek hafızalara kazımıştı.
The Blues Brothers
1980 yapımı film, siyah takım elbise, siyah şapka ve güneş gözlüğü kombiniyle hatırlanıyor.
Otomatik Portakal
Stanley Kubrick’in 1971 yapımı filminde şiddet sahneleri, askılı pantolon giyen karakterlerle hatırlanıyor.
Flashdance
1983 yapımı filmden sonra, Jennifer Beals’in omzunu açıkta bırakan kıyafeti gençler arasında moda oldu.
Saturday Night Fever
70’lerin disko müziği ve John Travolta’nın beyaz takımı hafızalarda yer edindi.
Hayalet Avcıları
1980’lerde popüler olan filmle birlikte o dönem, hayalet avcıları ekibinin kıyafetlerinde yer alan logonun yer aldığı kıyafetler üretildi ve gençler arasında popüler hale geldi.
Top Gun
80’ler klasiği Tom Cruise’un deri ceketi ve pilot gözlüğüyle hatırlanıyor.
Casablanca
Filmi Humphrey Bogart’ın trençkotu ve şapkası olmadan düşünmek imkansız.
İhtiras Tramvayı
1951 yapımı film Marlon Brando’nun beyaz atletiyle hafızalara kazındı.
Yaz Bekarı
Marilyn Monroe deyince akla ilk gelen fotoğraf, beyaz elbisesiyle Yaz Bekarı filminden.
Dövüş Kulübü
Brad Pitt’in deri ceketi, filmde canlandırdığı küstah ve isyankar karakterle özdeşleşti.
Thelma ve Louise
90’ların en çok akılda kalan kadın filminde Susan Sarandon’un eşarp ve güneş gözlüğü kombini, Thelma ve Louise’in sembolü oldu.
Star Wars: Yeni Bir Umut
Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakteri, saç stili ve beyaz elbisesiyle bir ikona dönüştü.
Batman: Kara Şövalye
Heath Ledger’ın oynadığı Joker karakteri, mor paltosuyla hafızalara kazındı.
Paris, Texas
Film, Nastassja Kinski’nin pembe elbisesiyle akla geliyor.