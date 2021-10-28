İtalya’nın başkenti Roma'daki bir mahkeme, İtalyan ressam Caravaggio'nun dünyanın tek tavan resmine ev sahipliği yapan lüks bir villayı, ocak ayında 547 milyon dolardan (yaklaşık 5 milyar 220 milyon lira) başlayarak açık artırmaya çıkarıacağını duyurdu. Bununla birlikte, Villa Aurora'yı satın alan kişinin aynı zamanda 11 milyon euroluk (122 milyon lira) restorasyon masrafını da üstlenmesi isteniyor. İtalyan Ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun tek tavan resmine sahip olan villa 547 milyon dolarlık ( yaklaşık 5 milyar 220 milyon lira) başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. \nSanat tarihçisi Claudio Strinati, CNN’e yaptığı açıklamada, 19. yüzyılda binanın hasar gördüğünü belirtti. Ancak, 16. yüzyıldan kalma villanın "dünyanın harikalarından biri" olarak kabul edilen Villa Ludovisi'nin geriye kalan tek parçası olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, "La Dolce Vita" filminin yönetmeni Federico Fellini'nin anıtlaştırdığı ikonik cadde Via Veneto'ya bir taş atımı uzaklıkta bulunan Villa Aurora, toplam 2 bin 800 metrekarelik bir alan kaplıyor. Altı katlı bina, aynı zamanda çalışmaları sanatçının adı içgüdüsel şiddet tasvirleriyle eş anlamlı hale gelen Caravaggio tarafından yapılan bir yağlı boya duvar resmi de dahil olmak üzere sayısız sanat eserine ev sahipliği yapıyor. 2,75 metrekarelik küçük bir odanın tavanını kaplayan Caravaggio'nun Villa Aurora duvar resmi, yarı saydam bir kürenin etrafında toplanmış üç tanrıyı Jüpiter, Neptün ve Plüton konu ediniyor. İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan bir bilirkişi incelemesine göre, duvar resmi odayı simya laboratuvarı olarak kullanacak olan kardinal Francesco Maria Del Monte tarafından 1597'de yaptırıldı. Roma Sapienza Üniversitesi'nde modern sanat profesörü olan Alessandro Zuccari, resmin tahmini değerinin 360 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.\nBakanlık, tarafından mülkün içindeki sanat eserlerini değerlendirmek üzere çağrılan Zuccari, Caravaggio'nun tablosunun "modern çağın en büyük ressamlarından birinin yaptığı tek duvar resmi olması nedeniyle paha biçilemez" olduğu sonucuna vardı.\nVillada ayrıca 1621-1623 yılları arasında Barok ressam Giovanni Francesco Barbieri’nin yaptığı fresklerle süslendiği aktarıldı. Öte yandan, Villa Aurora, Papa Gregory XV'in soyundan gelen Boncompagni Ludovisi ailesine ait. Ancak, müzayede şirketi Fallco Zucchetti satışın altında yatan hukuki sebeplere ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.\nFiyatının yanı sıra villanın bakımının da ucuz olmayacağı aktarıldı. Mülkü alacak kişinin restorasyon masraflarına 11 milyon euro (122 milyon lira )harcaması zorunlu tutuldu.