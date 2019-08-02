Ünlü yıldız Billie Eilish: Panik atak geçirdim, her gece saatlerce ağladım

1 Rolling Stone’a konuşan Billie Eilish sinir krizi benzeri davranışının ardındaki sebebin zayıf akıl sağlığı olduğunu belirtti.







2 Instagram'da yaklaşık 35 milyon takipçisi bulunan Eilish "Şimdiye kadarki en zor haftalarımdan biriydi. Daha önce hayatımda hiç bu kadar umutsuz hissetmemiştim" dedi.







3 Geçmişte hiç anksiyete ya da panik atak yaşamadığını söyleyen 17 yaşındaki şarkıcı, “Ama o hafta her gece bir panik atak yaşadım. Her gece iki saat boyunca ağladım. Gerçekten, gerçekten çok kötüydü” diye konuştu.







4 Eilish, yaşadığı anksiyetenin sebebinin tur takvimiyle başa çıkamadığını hissetmesi olduğunu belirtti. Şarkıcının dünyanın birçok ülkesini içeren ve 2020’nin ortasına dek sürecek bir konser takvimi bulunuyor.







5 “Yine ayrılıp yola çıkmak zorunda olduğum gerçeğini kabul edemiyordum” diyen Eilish sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonu gelmez bir belirsizlik gibiydi. Ufukta gerçekten bir son yoktu. Yani gerçekten; turun sonu görünmüyordu."







6 Röportajda geçmişte kendine zarar verdiğini de söyleyen Eilish, zaman zaman tek başına olduğunda “tehlikeli” hissettiğini belirterek, “Yalnızken kendime güvenmiyorum” dedi.





