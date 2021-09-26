Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’ne yıldızlarla dolu bir açılış galası yapıldı. Galaya Lady Gaga'dan Nicole Kidman'a, Kate Hudson'dan Orlando Bloom'a kadar pek çok ünlü isim katıldı. İşte yıldızlar geçidine dönen Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasından yansıyanlar...

ntv.com.tr 26.09.2021 - 11:20

Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 1

Los Angeles’ta Oscar gibi gece! Oscar’ları seçen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanan Sinema Filmleri Akademisi müzesi’ne yıldızlarla dolu bir açılış galası yapıldı.

Galaya Lady Gaga, Brad Pitt, Regina King, Kristen Stewart, Nicole Kidman, Cher, Queen Latifah, Angela Bassett, Kate Hudson, Spike Lee, Patty Jenkins, Tiffany Haddish gibi pek çok yıldız katıldı.

Ava DuVernay, Ryan Murphy ve Jason Blum’ın başkanlığını üstlendiği gala gecesinde ünlü yıldız Sophia Loren ve yapımcı Haile Gerima onurlandırıldı.

Tom Hanks, Annette Bening ve Bob Iger da müzeye bağış toplanması için çabalarından dolayı takdir edildi.

İşte yıldızlar geçidine dönen Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasından yansıyanlar...

Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 2
Olivia Rodrigo
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 3
Ton Hanks ve Rita Wilson
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 4
Lady Gaga
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 5
Carley Steel
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 6
Laura Mulleavy ve Kate Mulleavy
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 7
Sophia Loren
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 8
Katy Perry ve Orlando Bloom
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 9
Tiffany Haddish
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 10
Cher
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 11
Kate Hudson
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 12
Nicole Kidman
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 13
Meg Ryan
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 14
Eva Longoria
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 15
Rebecca Hall
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 16
Maggie Gyllenhaal
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 17
Katy Perry
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 18
Laura Dern
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 19
Andrea Riseborough
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 20
Sarah Paulson
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 21
Selma Blair
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 22
Regina King
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 23
Spike Lee
Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında - 24
Tiffany Haddish

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