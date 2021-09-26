Ünlü yıldızlar Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasında

Los Angeles’ta Oscar gibi gece! Oscar’ları seçen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanan Sinema Filmleri Akademisi müzesi’ne yıldızlarla dolu bir açılış galası yapıldı.

Galaya Lady Gaga, Brad Pitt, Regina King, Kristen Stewart, Nicole Kidman, Cher, Queen Latifah, Angela Bassett, Kate Hudson, Spike Lee, Patty Jenkins, Tiffany Haddish gibi pek çok yıldız katıldı.

Ava DuVernay, Ryan Murphy ve Jason Blum’ın başkanlığını üstlendiği gala gecesinde ünlü yıldız Sophia Loren ve yapımcı Haile Gerima onurlandırıldı.

Tom Hanks, Annette Bening ve Bob Iger da müzeye bağış toplanması için çabalarından dolayı takdir edildi.

İşte yıldızlar geçidine dönen Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin açılış galasından yansıyanlar...