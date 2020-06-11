Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi

“Konuşan Resimler – Anadolu’nun Ozanları” sergisi Neyzen, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Nesimi gibi bu toprakların ölümsüz ozanlarını konu alıyor. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, Sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapıldı ve özel bir metin hazırlandı.