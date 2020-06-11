Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi

#BağımızVar platformunun “Konuşan Resimler – Anadolu’nun Ozanları” albümü, Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’ndeki ilk gösterimin ardından, YouTube’da erişime açıldı. Sergide resimlere eşlik eden metinleri , Birce Akalay, Selen Öztürk ve Selma Ergeç gibi ünlüler seslendirdi.

11.06.2020 - 13:32

Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi - 1
Bu toprakların kültürünü, yeni yorumlarla yaşatmak hedefiyle Yalkın Yel küratörlüğünde ve Diren Şarapları (Karmen Şarapçılık) kurumsal sponsorluğunda hayata geçen #BağımızVar projesi, yoluna heyecan verici yeni bir adımla devam ediyor.
Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi - 2

Genel Sanat Yönetmenliğini sanatçı Ebru Ceylan’ın üstlendiği Samsara Multidisipliner Resim Sergisi bünyesinde, #BağımızVar sponsorluğunda ilk gösterimi gerçekleşen “Konuşan Resimler – Anadolu’nun Ozanları albümü, bir bütün olarak YouTube’a yüklendi.

Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi - 3

“Konuşan Resimler – Anadolu’nun Ozanları” sergisi Neyzen, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Nesimi gibi bu toprakların ölümsüz ozanlarını konu alıyor. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, Sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapıldı ve özel bir metin hazırlandı.

Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi - 4
Sergide resimlere eşlik eden bu metinleri Başak Daşman, Birce Akalay, Burcu Binici, Burcu Biricik, Deniz Çakır, Dilek Türkan, İrem Helvacıoğlu, Jülide Ateş, Merve Çağıran, Selen Öztürk ve Selma Ergeç seslendiriyor.
Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi - 5
Bu seslendirmelerin fonunda ise, bir diğer unutulmaz proje “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları”ndan ezgiler yer alıyor.
Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi - 6
“Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” yurdun uzak köşelerinde provasız ve canlı kaydedilen otantik ses ve görüntülerin, modern enstrümanlar ve evrensel ritimlerle düzenlenmesinden oluşuyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER