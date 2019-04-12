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Ünlülerin yüzleri birleşseydi nasıl görünürdü?

Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio’nun yüz özellikleri tek bir yüzde birleşseydi nasıl görünürdü? Ya da Lady Gaga ile Scarlett Johansson’ın birleşimi nasıl olurdu? Instagram’da morphy_me adıyla hesap açan 25 yaşındaki Fransız sanat öğrencisi, ünlülerin yüzlerini başarılı bir şekilde birleştiriyor. İşte ortaya çıkan yeni yüzler...

  • 1

    Brad Pitt & Leonardo Dicaprio

    Brad Pitt & Leonardo Dicaprio
  • 2

    Billie Eilish & Cara Delevingne

    Billie Eilish & Cara Delevingne
  • 3

    Kristen Stewart & Megan Fox

    Kristen Stewart & Megan Fox
  • 4

    Blake Lively & Ryan Reynolds

    Blake Lively & Ryan Reynolds
  • 5

    Chris Pratt & Michael Fassbender

    Chris Pratt & Michael Fassbender
  • 6

    Dua Lipa & Gal Gadot

    Dua Lipa & Gal Gadot
  • 7

    Jason Momoa & Chris Hemsworth

    Jason Momoa & Chris Hemsworth
  • 8

    Henry Cavill & Christopher Reeve

    Henry Cavill & Christopher Reeve
  • 9

    Natalie Portman & Millie Bobby Brown

    Natalie Portman & Millie Bobby Brown
  • 10

    Nina Dobrev & Megan Fox

    Nina Dobrev & Megan Fox
  • 11

    Lady Gaga & Scarlett Johansson

    Lady Gaga & Scarlett Johansson
  • 12

    Rami Malek & Bruno Mars

    Rami Malek & Bruno Mars
  • 13

    Chris Evans & Chris Pratt & Chris Hemsworth & Chris Pine

    Chris Evans & Chris Pratt & Chris Hemsworth & Chris Pine
  • 14

    Gal Gadot & Emma Watson

    Gal Gadot & Emma Watson
  • 15

    Jason Momoa & Chris Hemsworth

    Jason Momoa & Chris Hemsworth
  • 16

    Lana Del Rey & Megan Fox

    Lana Del Rey & Megan Fox
  • 17

    Megan Fox & Bella Hadid

    Megan Fox & Bella Hadid
  • 18

    Zendaya & Zoe Kravitz

    Zendaya & Zoe Kravitz
  • 19

    Kendall Jenner & Taylor Hill

    Kendall Jenner & Taylor Hill
  • 20

    Eminem & Tom Hardy

    Eminem & Tom Hardy
  • 21

    Anne Hathaway & Audrey Hepburn

    Anne Hathaway & Audrey Hepburn
  • 22

    Kiernan Shipka & Emma Watson

    Kiernan Shipka & Emma Watson
  • 23

    Emilia Clarke & Carice Van Houten

    Emilia Clarke & Carice Van Houten
  • 24

    Amber Heard & Barbara Palvin

    Amber Heard & Barbara Palvin
  • 25

    Tom Holland & Tom Hardy & Tom Hiddleston

    Tom Holland & Tom Hardy & Tom Hiddleston
  • 26

    Antoine Griezmann & Leo Messi

    Antoine Griezmann & Leo Messi
  • 27

    Theo James & Ansel Elgort

    Theo James & Ansel Elgort
  • 28

    Emma Watson & Lily Collins

    Emma Watson & Lily Collins
  • 29

    Margot Robbie & Elizabeth Olsen

    Margot Robbie & Elizabeth Olsen
  • 30

    Scarlett Johansson & Taylor Swift

    Scarlett Johansson & Taylor Swift
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