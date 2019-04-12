Ünlülerin yüzleri birleşseydi nasıl görünürdü?

Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio’nun yüz özellikleri tek bir yüzde birleşseydi nasıl görünürdü? Ya da Lady Gaga ile Scarlett Johansson’ın birleşimi nasıl olurdu? Instagram’da morphy_me adıyla hesap açan 25 yaşındaki Fransız sanat öğrencisi, ünlülerin yüzlerini başarılı bir şekilde birleştiriyor. İşte ortaya çıkan yeni yüzler...
1
Brad Pitt & Leonardo Dicaprio
2
Billie Eilish & Cara Delevingne
3
Kristen Stewart & Megan Fox
4
Blake Lively & Ryan Reynolds
5
Chris Pratt & Michael Fassbender
6
Dua Lipa & Gal Gadot
7
Jason Momoa & Chris Hemsworth
8
Henry Cavill & Christopher Reeve
9
Natalie Portman & Millie Bobby Brown
10
Nina Dobrev & Megan Fox
11
Lady Gaga & Scarlett Johansson
12
Rami Malek & Bruno Mars
13
Chris Evans & Chris Pratt & Chris Hemsworth & Chris Pine