Ürdünlü ressamın kahveyle çizdiği resimler

"ÇOK KÜÇÜK BOYUTLARDA RESİM YAPMAYI KENDİ KENDİME GELİŞTİRDİM"

Daha sonra kahveyle çok küçük boyutlarda resim yapma konusunda kendini geliştirdiğini kaydeden Karan, şöyle devam etti:

"Fincan ve tabaklar üzerine çok küçük boyutlarda resim yapmayı kendi kendime geliştirdim. Bu alanda kimseden ders almadım. Büyük alanlarda kahveyle çizim yapanlar var ama bu kadar küçük boyutta çizeni hiç duymadım. Bu çok küçük çizimler için hat kalemleri ve mühendislik çizim araçlarını kullanıyorum."