Usta oyuncu Metin Akpınar: Yolun sonuna geldim

1 Metin Akpınar'ın Erkan Can, Güven Kıraç, Perihan Savaş ve sosyal medya fenomenleri Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt ile oynadığı Kafalar Karışık’ın galası önceki akşam Maslak Uniq Hall’de yapıldı.

2 Akpınar, galada duygusal bir konuşma yaptı. Usta oyuncu, "“Beni bu film için iki şey ikna etti. 11 sene ara vermişim. Yaş 78 oldu. Yolun sonuna geldim gibi. Türkiye’de erkek yaş ortalaması 75.5… Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım dedim. İkincisi genç sanatçı arkadaşlarımın benimle birlikte olmak istedikleri iletildi. Kırmam imkansızdı. Seve seve beraber olduk" ifadelerini kullandı.

3 55 yıllık oyuncu Metin Akpınar, “Afişte ustalar, gençlerin arkasında duruyor. Kızdınız mı?” sorusuna “Hayır. Geri planda kalmanın hiç önemi yok. Gençlerin yolu açılsın yeter. Kafam karışık değil, gönlüm rahat” yanıtını verdi.

4 Perihan Savaş da “Küfürsüz bir komedi filmi çekilebileceğini gösterdik. Gençlerle olmak çok güzeldi, bize enerji verdiler. Elektriğimiz tuttu” diye konuştu.