Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Daha sonra Öztekin'in cenazesi daha sonra gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı.

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Babasına veda eden Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.