Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Anadolu Ajansı - DHA 10.03.2021 - 13:33
Usta sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.
Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.
Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.