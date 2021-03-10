Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Öztekin'in cenazesi daha sonra gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı. Usta sanatçı için şu sıralar Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor.

Anadolu Ajansı - DHA 10.03.2021 - 13:33

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 1

Usta sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. 

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 2
Daha sonra Öztekin'in cenazesi daha sonra  gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı.
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 3
Öztekin'in naaşı, cenaze namazı öncesinde düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi.
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 4
Usta sanatçı için şu sıralar corona virüs önlemleri kapsamında az sayıda katılımda tören düzenleniyor.
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 5

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini  yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. 

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 6

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 7
Babasına veda eden Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 8

Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 9
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 10
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 11
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 12
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 13
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 14
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 15
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 16
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 17
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 18
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 19
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 20
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 21
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 22
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 23
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 24
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 25
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 26
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 27
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda - 28

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