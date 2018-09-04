Usta yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

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Aram Gülyüz’ün ölümünün Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirten usta oyuncu Nuri Alço, “Gerçekten Türk sineması için en büyük kayıptır. Çünkü o kadar çok yönetmen yetiştirmiştir ki, yönetmenlerin en üstünde gelen bir yönetmendir. Binin üzerinde en fazla film çeken yönetmen. Çok güzel bir insandı. Yüreği güzel, kalbi güzel, saygılı, bu kadar kibar, bu kadar bağırmayan, sesi çıkmayan ve devamlı gülen bir yönetmen. En son Malatya Film Festivali’nde beraberdik. Orada söyleşilerine katıldım. Beraber söyleşiler yaptık. Çok büyük hizmetleri var. Bugün varsa Türk sineması onların sayesinde var. Hepimizin başı sağ olsun “ diye konuştu.