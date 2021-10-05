Uzayda çekilecek ilk film için uçuş izni verildi: Vızov (Sınanma) ekibi bugün Dünya'dan ayrılacak

Uzayda çekilecek ilk film Vızov (Sınanma) ekibine uçuş izni verildi. İlk etapta Anton Şkaplerov, oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko bugün uzaya uçuş gerçekleştirecek.

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05.10.2021 - 09:40

Uzayda çekilecek ilk film Vızov (Sınanma) ekibine uçuş onayı çıkı. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; Roscosmos yetkilileri, filmin ekibinin uzay uçuşuna, uzay uçuşlarıyla ilgili devlet komisyonu tarafından onay verildiğini duyurdu.

Rus oyuncu Yulia Peresild, bir kozmonot ve bir yönetmen ile birlikte bugün Soyuz MS-19 uzay mekiği ile birlikte Dünya'dan ayrılacak.

Onay verilen ekip üyeleri; kozmonot Anton Şkaplerov, oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko olarak sıralandı.

Yedek ekip üyeleri ise kozmonot Oleg Artyomov, kameraman Aleksey Dudin ve oyuncu Alyona Mordovina olarak belirlendi.

Film ekibini, Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Soyuz MS-19 gemisinin Dünya'ya 17 Ekim’de dönmesinin planlandığını açıkladı.

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