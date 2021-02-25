Van Gogh’un Montmartre eseri ilk defa görüntülendi: 6,9 milyon sterline alıcı bulacak

Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süreyi tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.

BBC News'e konuşan Van Gogh uzmanı Martin Bailey "Bu resmi ilk defa doğru düzgün görebiliyoruz" dedi.

Bailey "Yapıldığı tarihten beri kapalı kapılar ardında olan bir Van Gogh resmini görebilmek heyecan verici. Hep özel koleksiyonlardaydı, yalnızca sahipleri ve arkadaşları görebiliyordu" ifadelerini kullandı.





