Van Gogh’un Montmartre eseri ilk defa görüntülendi: 6,9 milyon sterline alıcı bulacak
Van Gogh'un Paris'te yaptığı özel eseri Montmartre'da Bir Sokak Manzarası, 100 yıl boyunca kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra ilk defa görücüye çıktı. Açık artırmaya çıkacak eserin 6,9 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor. (Fotoğraflar: AFP)
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25.02.2021 - 09:30| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 09:50
Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süreyi tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.
Müzayede evi Sotheby's, önümüzdeki ay açık artırmaya çıkacak resmin 6,9 milyon sterline alıcı bulması hedefleniyor.
BBC News'e konuşan Van Gogh uzmanı Martin Bailey "Bu resmi ilk defa doğru düzgün görebiliyoruz" dedi.
Bailey "Yapıldığı tarihten beri kapalı kapılar ardında olan bir Van Gogh resmini görebilmek heyecan verici. Hep özel koleksiyonlardaydı, yalnızca sahipleri ve arkadaşları görebiliyordu" ifadelerini kullandı.
Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.
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