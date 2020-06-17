Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi’nde Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazret-i İsa'nın havarilerinden Bartalmay'ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi, Hristiyan için önemli bir ibadet yeri olma özelliğine sahip.