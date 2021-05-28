Vanessa Redgrave'den, Kevin Spacey'e sessiz protesto: Filmin kadrosundan ayrıldı

Ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Redgrave, eşi Franco Nero’nun yönettiği filmde rol alacaktı. Ancak hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan Kevin Spacey ile oynamamak için projeden son anda vazgeçti.

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28.05.2021 - 08:40

Hakkında yaşı küçük erkeklere cinsel tacizde bulunduğu iddiaları olan ABD’li aktör Kevin Spacey (61) üç yıl aradan sonra İtalyan yönetmen Franco Nero’nun (79) yöneteceği Tanrıyı Çizen Adam adlı filmle setlere dönüyor. Ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Redgrave’in (84) de eşinin filminde rol alması bekleniyordu. Ancak Vanessa Redgrave son anda filmde rol almaktan vazgeçti.

Bu durum, çok ödüllü İngiliz aktrisin taciz iddiaları nedeniyle Spacey’i sessizce protesto ettiği şeklinde yorumlandı.

Filmin yapımcısı Louis Nero daha önce corona virüs kısıtlamaları izin verirse Vanessa Redgrave’in İngiltere’den İtalya’ya gelerek filmde bir piyano öğretmenini canlandıracağını açıklamıştı.

Ancak Vanessa Redgrave’in ajansından yapılan açıklamada, corona virüs kısıtlamalarından hiç bahsedilmemesi, Redgrave’in Kevin Spacey ile aynı filmde rol almak istemediği şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan Kevin Spacey’in Tanrıyı Çizen Adam adlı filmde, haksız yere suçlanan bir pedofili soruşturan bir dedektifi canlandıracağı belirtiliyor. Spacey, kendisinden yaşça küçük erkeklere cinsel taciz iddialarıyla kariyerinin çöküşünün ardından üç yıl boyunca herhangi bir film ya da dizide rol almamıştı.

ABD’li aktörün konusu haksız yere suçlanan bir pedofil etrafında şekillenen bir filmle setlere dönmesi ise ilginç bir tesadüf olarak görülüyor.