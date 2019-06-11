Variety dergisine göre 2019’un (şimdiye kadarki) en iyi dizileri
Aylık sinema ve eğlence dergisi Variety, 2019’un şimdiye kadar yayınlanan en iyi dizilerini seçti. İşte ünlü TV eleştirmenleri Daniel D’Addario ve Caroline Framke'ye göre bu yılın en başarılı dizileri...
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1
The Act (Hulu)
Her sezonu farklı bir hikayeye odaklanan, aşırı koruyucu anne Dee Dee ile kızı Gypsy Blanchard’ın hikayesini ele alan dizide dışarıdan tekerlekli sandalyeye bağlı kızı Gypsy Rose için mükemmel bir anne figürü olarak gözüken Dee Dee; kızını ağır hastalıklar, evsizlik ve Katrina kasırgası gibi çok sayıda sarsıcı güçlüğe karşı korumayı başarmıştır. Kızına aşırı ilgi gösteren annenin kimsenin görmediği bir de karanlık, korkutucu ve hastalıklı yüzü vardır.
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2
Barry (HBO)
Amerikan kara komedisinde Barry isimli eski bir askerin kendini Los Angeles’ta tiyatro sahnesinde bulmasını oldukça komik bir dille anlatıyor.
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3
I Think You Should Leave with Tim Robinson (Netflix)
Çok sayıda konuk yıldızın yer aldığı bu sıra dışı skeç komedi dizisinde Tim Robinson, Saturday Night Live'de yazarlık yaparken reddedilen skeçlerini de bu dizide kullanıyor.
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4
Fleabag (Amazon)
Yaşadığı bir trajediyi kabullenmeye çalışırken aynı zamanda Londra'daki yaşamla da baş etmeye çalışan genç bir kadını konu alan İngiliz dizisi.
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5
Fosse/Verdon (FX)
Dizi, yönetmen-koreograf Bob Fosse ve aktris ve dansçı Gwen Verdon çiftinin sorunlu kişisel ve profesyonel ilişkisinin hikayesini anlatıyor.
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6
The Other Two (Comedy Central)
Dizi, 13 yaşındaki erkek kardeşlerinin bir geceki ünü ile mücadele eden iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor.
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7
Pen 15 (Hulu)
Komedi dizisinde, 13 yaşında ortaokula giden iki genç kız Maya ve Anna'nın yaşadıkları ele alınıyor. İkilinin ortaokuldaki arkadaşlarıyla olan ilişkileri, ergenliğin getirdiği komik durumlar ve aile ilişkileri anlatılıyor.
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8
Ramy (Hulu)
Dizi, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olan Ramy Hassan'ın New Jersey’deki hayatını anlatıyor.
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9
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10
Special (Netflix)
State of the Union (SundanceTV)
15 dakikalık Special ve 10 dakikalık State of the Union, aynı sırayı paylaşıyor.
Special, serebral palsi hastası olan bir gencin, istediği hayatı yaşamak için verdiği çabayı konu edinirken; State of the Union ise Louise ve Tom’un geçmişi ve şimdiki hayatlarını parça parça anlatıyor.
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11
Tales of the City (Netflix)
Dizi, kariyerinin peşinden gitmek için 20 yıl önce geride bıraktığı kızı Shawna ve eski kocası Brian ile yeniden bir araya gelmeye çalışan Mary Ann'i anlatıyor.
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12
Tuca & Bertie (Netflix)
Yetişkinlere özel animasyonda aynı apartmanda yaşayan iki dişi kuşun maceraları ele alınıyor. Her ikisi de 30 yaşında olan dişi kuşların kadın olmaya ve var olmaya dair sorunları ve sıkıntıları anlatılıyor.
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13
When They See Us (Netflix)
Gerçek hikayeden uyarlanan dizide, Harlemli beş genç, haksız yere Central Park'taki vahşi bir saldırıyla suçlanınca kendilerini bir kabusun içinde sıkışıp kalmış bulur.