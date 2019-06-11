Variety dergisine göre 2019’un (şimdiye kadarki) en iyi dizileri

The Act (Hulu)

Her sezonu farklı bir hikayeye odaklanan, aşırı koruyucu anne Dee Dee ile kızı Gypsy Blanchard’ın hikayesini ele alan dizide dışarıdan tekerlekli sandalyeye bağlı kızı Gypsy Rose için mükemmel bir anne figürü olarak gözüken Dee Dee; kızını ağır hastalıklar, evsizlik ve Katrina kasırgası gibi çok sayıda sarsıcı güçlüğe karşı korumayı başarmıştır. Kızına aşırı ilgi gösteren annenin kimsenin görmediği bir de karanlık, korkutucu ve hastalıklı yüzü vardır.